Nem elég a braziloknak, hogy kedd este kikaptak Uruguayban, a 2026-os világbajnokság selejtezőjének 4. fordulójában, úgy tűnik, még Neymart is elvesztették megint hosszabb időre. A 31 éves középpályás egy szerelési kísérlet után került a földre, majd nem sokkal később könnyek között kellett lehozni a pályáról – miközben a meccs még csak az első félidejében járt.





Brazil beszámolók szerint még nincs pontos diagnózis a játékos sérüléséről, ám az semmiképpen sem jó jel, hogy a bokáját fogta az esés után. Neymar az előző idényben több mint 130 napot kényszerült kihagyni bokaproblémák miatt, a katari világbajnokságon összeszedett sérülése után meg is kellett műteni, s sajtóhírek szerint épp a lába állapota volt az, ami miatt több európai élcsapat is letett arról, hogy átigazolja nyáron – állítólag a többször is műtött bokája állandó kezelésre szorul, és ez akkora rizikófaktor, amivel a legtöbb orvosi vizsgálaton egyszerűen megbukna. Ezért is köthetett ki végül Szaúd-Arábiában, az al-Hilalnál…

Azóta már a rijádi klubnál is tudják, bármekkora labdazsonglőrről is van szó a 31 éves játékos személyében, a sérülékenysége bizony komoly gond: augusztus eleji szerződtetése után több mint egy hónapon át nem volt bevethető különböző izomproblémák miatt. Szeptember 15-én aztán bemutatkozhatott új csapatában, amely 90 millió eurót fizetett a játékjogáért, ám ebben sem volt eddig túl sok köszönet: három találkozón még nem szerzett gólt, igaz, legalább kiosztott három asszisztot.

Most pedig elképzelhető, újabb hónapokon át lesz maródi…

A brazil válogatott négy kör után két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a dél-amerikai selejtezőcsoport harmadik helyén áll a hibátlan Argentína és keddi legyőzője, Uruguay mögött.

LABDARÚGÁS

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

4. forduló

Peru–Argentína 0–2 (0–2)

Uruguay–Brazília 2–0 (1–0)

Ecuador–Kolumbia 0–0

Paraguay–Bolívia 1–0 (0–0)

Venezuela–Chile 3–0 (1–0)

Az állás: 1. Argentína 12 pont, 2. Uruguay 7 (8–5), 3. Brazília 7 (7–4), 4. Venezuela 7 (5–2), 5. Kolumbia 6, 6. Ecuador 4 (4–3), 7. Paraguay 4 (1–2), 8. Chile 4 (3–6), 9. Peru 1, 10. Bolívia 0.