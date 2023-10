A Newcastle United nyáron 52 millió fontért szerződtetett középpályása, Sandro Tonali az ügynökén keresztül ismerte el, fogadásfüggőségtől szenved. A játékos reakciója a hazájában folyó fogadási botrányokkal kapcsolatos nyomozásnak tudható be, sajtóhírek szerint ugyanis a 23 éves játékosra is súlyos eltiltás vár a szabályok kijátszása miatt.

Sandro Tonali ügynöke hivatalos sajtóközleményben ismerte el, ügyfele szerencsejáték-függőségben szenved. A 23 éves játékos is egyike azon olasz futballistáknak, akik ellen nyomozás folyik hazájukban illegális fogadások, a játékosokra vonatkozó fogadási tilalom kijátszása miatt. Az ügynök most arról beszélt, Tonali már korábban beavatta a hozzá közel állókat a függőségével kapcsolatos titokba, remélve, hogy segíteni tudnak rajta. A labdarúgó emellett kész teljes mértékben együttműködni a nyomozó hatóságokkal, ennek jegyében kedden már vallomást is tett a torinói ügyészség előtt.

A nyáron az AC Milanból 52 millió font ellenében a Newcastle Unitedhoz szerződött középpályás sajtóhírek szerint hosszabb eltiltással nézhet szembe, s bár a vizsgálat eredendően Olaszországban zajlik, az UEFA-n keresztül Angliára is érvényes lehet játékjoga esetleges felfüggesztése. A Newcastle-nél ezzel együtt számítanak Tonalira, aki sajtóhírek szerint a válogatottbeli szünet után ismét ott lesz Eddie Howe vezetőedző kezdőcsapatában a hétvégi, Crystal Palace elleni bajnokin.

Tonali szeme előtt a Juventusban futballozó Nicolo Fagioli példája lebeghet. A botrányban ugyancsak érintett egyszeres felnőttválogatott középpályás esetében már döntést is hoztak az olaszok: hét hónapra tiltották el a 22 éves játékost, úgy, hogy az olasz szövetség közleménye szerint méltányolták a közreműködését a nyomozásban, amiért cserébe öt hónapot felfüggesztettek az eredetileg tervezett büntetéséből.

Az olaszok a jelek szerint nem húzzák az időt: múlt hét közepén jelentek meg az első hírek, hogy a szövetség vizsgálatot folytat Fagiolival szemben, mivel a vádak szerint a játékos megsértette a profi labdarúgók sportfogadással kapcsolatos szabályait. Az olasz labdarúgó sportfogadásainak összege az elmúlt 18 hónapban állítólag túllépte a 100 ezer eurót. Ezek után érkeztek további fejlemények az ügyben, melyek arról számoltak be, hogy nem kizárólag Fagioli lehet bűnös, a felnőttválogatott több játékosa, Nicolo Zaniolo és Tonaliis vastagon érintett.

Sajtóhírek szerint az AS Romától még februárban távozó Zaniolo – aki jelenleg az angol élvonalbeli Aston Villa alkalmazásában áll – egyenesen egy Olasz Kupa-meccs közben, a kispadon ülve fogadott saját mérkőzésére.