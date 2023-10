Sallai Roland fontos dolgot árult el a jövőjéről

A szerbek ellen egy hete fantasztikus gólt szerző, 46. válogatott fellépésén a nemzeti csapatban már a 12. találatát jegyző Sallai Roland számára remekül indult a 2023–2024-es idény. A magyar válogatottal elért győzelmek mellett a klubcsapatában is szárnyal, a Christian Streich vezette Freiburgnak ismét alapembere, a bizalmat pedig gólokkal, gólpasszokkal hálálja meg. Tíz tétmeccsen négy találatnál és két asszisztnál jár a németeknél.

Mindez amiatt is nagy szó, mert tavasszal bizony kifelé állt a szekere rúdja a Fekete-erdőből, többször is összekapott a vezetőedzőjével, aki a tavasz közepén volt, hogy pedagógiai okokból a meccskeretbe sem nevezte be, nemhogy játszatta volna. Ekkor szóba került, hogy Angliába, Olaszországba, Törökországba, esetleg Oroszországba szerződik a nyáron – ám végül maradt és inkább megküzdött a helyéért Freiburgban. Ennek apropóján is érdekes volt a molcsapat.hu által feltett kérdés, a 26 esztendős labdarúgó szeme előtt jelenleg milyen jövőkép lebeg a futballkarrierjében.

Mindig nagy célokat tűztem magam elé, pályafutásom elejétől kezdve az volt a célom, hogy egy topliga élcsapatának legyek a játékosa, és ez nem változott. Örülök, hogy jól megy a Freiburgban, és jelenleg maximálisan a Freiburgra koncentrálok, de természetesen mint mindenki másnak, nekem is megvannak az egyéni céljaim is. Az álmom a Premier League lenne, hiszen az angol most a világ legerősebb bajnoksága

– válaszolt a kérdésre Sallai.

Ami a PL-t illeti, sajtóhírek szerint tavasszal a West Ham United élénken érdeklődött is a magyar játékos iránt.

S hogy milyen az élet? A londoni együttes és a Freiburg jelenleg egy csoportban szerepel a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában, Sallai pedig október elején gólt is szerzett a WHU ellen! Igaz, jelenlegi csapata hazai pályán 2–1-re kikapott a gól ellenére is...

Sallai 2018-ban a ciprusi APOEL Nicosiától szerződött a németekhez, a Freiburgban azóta 134 tétmérkőzésen lépett pályára, 23 gólt szerzett és összesen 21 gólpasszt osztott ki.