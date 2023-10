Meghalt Sir Bobby Charlton

Sir Bobby Charltont a Manchester United egyik legnagyobb legendájaként tartják számon. 1956 és 1973 között 758 mérkőzésen lépett pályára a „Vörösök” színeiben, 249 gólt szerzett. A Uniteddel 1968-ban megnyerte a Bajnokok Ligája elődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját, emellett három bajnoki címet szerzett a klub játékosaként.

Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy Sir Bobby Charlton békés körülmények között hunyt el a szombat hajnali órákban, családja környezetében. A család szeretné átadni köszönetét mindenkinek, aki hozzájárult az ápolásához, és annak a sok embernek is, akik szerették és támogatták őt

– idézi a Sky Sports a család közleményét.

Az angol futball megkerülhetetlen alakja

1937. októberében látta meg a napvilágot egy futballista család sarjaként. Neve szinte összeforrt a Manchester United csapatával. Egy iskolák közti mérkőzésen fedezte fel Joe Armstrong, a United megfigyelője 1953-ban, és még abban az évben aláírta első szerződését a klubbal.

1956-ban, a Charlton Athletic ellen mutatkozott be a „Vörösöknél” a felnőtt csapatban, nem is akárhogy: két gólt szerzett. Eleinte a katonai szolgálat, és a konkurencia miatt nem fért be a kezdőcsapatba, alapembernek 1958 januárjától számított, igaz addigra már bajnoknak vallhatta magát.

1957-ben mutatkozott be az angol válogatottban, jobbösszekötő, balszélső, majd hátravont középcsatár volt. Kulcsszerepet játszott abban, hogy 1966-ban a „Háromoroszlánosok” megszerezték első, és mindmáig egyetlen világbajnoki címüket. A tornán nyújtott teljesítményéért év végén az Aranylabdát is megnyerte. 1970-ben szerepelt utoljára a válogatottban, ahol 106 mérkőzésen 49 gólig jutott. 1994-ben Erzsébet királynő lovaggá ütötte.