„Ember, 38 éves vagyok, azt tudjátok?” – egy Instagram-üzenettel indult, válogatott lett

Curtis Davies neve az angol futballt tüzetesebben követők számára ismerősen csenghet, de azért nem tőle volt hangos a szigetországi sajtó az elmúlt két évtizedben. Most viszont, 38 évesen neki is jutott egy kicsi a reflektorfényből, miután válogatott behívót kapott, sőt azóta már pályára is léphetett – Sierra Leone színeiben. Az egész pedig egy meglepő Instagram-üzenetkéréssel indult.