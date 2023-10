Erre még Messi sem volt képes, íme a katalán zsenikeltető legújabb gyöngyszeme

78 perc és 41 másodperc telt el a Barcelona–Athletic Bilbao spanyol bajnoki rangadóból. A mérkőzés 0–0-ra állt, Xavinak, a katalánok edzőjének ki kellett találnia valamit a baszkok védelmének feltöréséhez. A végzetesen tartalékos, Lewandowskit, Raphinhát, Pedrit és Frenkie de Jongot nélkülöző bajnok sorra dolgozta ki a helyzeteket, Joao Felix még a lécet is eltalálta, de gól csak nem akart születni. Xavi gondolt egy merészet, és a 19 éves Gavi, a 20 éves Balde, valamint a 16 éves Yamal mellé becserélt még egy tinit, a 17 éves Marc Guiut, a 20 éves Fermín López helyére.

A 187 centis, jól megtermett srác bement, hamarosan kiugratást kapott Joao Felixtől, elfutott a bal szélen, bekanyarodott, és a válogatott kapus, Unai Simón mellett jobbal a kapu közepébe lőtt.

79 perc és 14 másodperc állt az Estadi Olimpic de Montjuic, a barcelonai olimpiai stadion óráján. 33 másodpercre volt szüksége Guiunak ahhoz, hogy 17 évesen és 291 naposan a Barca történetének legfiatalabb, góllal debütáló labdarúgója legyen. Ez még a zseniális Lionel Messinek sem sikerült!

h i s t ó r i c o. 💫



💙❤️ Marc Guiu es el jugador más joven en debutar con gol con el @FCBarcelona en #LALIGAEASPORTS en el s. XXI. pic.twitter.com/lMIc5dYyJl — LALIGA (@LaLiga) October 22, 2023

A fiatalember boldogsága leírhatatlan volt, nem bírt magával.





😍 LO BONITO DEL FÚTBOL



👏 Así ha reaccionado la familia de Marc Guiu a su debut y gol para dar la victoria al Barça pic.twitter.com/PBpB1UMrZB — Post United (@postunited) October 22, 2023

De ez semmi sem volt ahhoz képest, amit a szülei átéltek a nézőtéren. Édesanyja és húga könnyekre fakadt örömében.





😍 LO BONITO DEL FÚTBOL



👏 Así ha reaccionado la familia de Marc Guiu a su debut y gol para dar la victoria al Barça pic.twitter.com/PBpB1UMrZB — Post United (@postunited) October 22, 2023

Mindenképpen érdemes megnézni a történelmi gólt, figyeljük meg azt a higgadtságot, ahogyan Guiu értékesítette a nem éppen egyszerű lehetőséget!

A gól 0:23-nál.

No de ki is ez a Marc Guiu? A srác 2006. január 4-én született Granollersben, ebben a Barcelonától 25 kilométerre északra fekvő hatvanezres városban. Négyévesen a Sant Celoni csapatában kezdett futballozni, 2013-ban, hétévesen került be a La Masiára, a Barca világhíres zsenikeltetőjébe. Első edzője David Sánchez volt a Cadete B korosztályban, játékostársai közül Alexis Olmedo, Pau Prim, Héctor Fort és Arnau Pradas ma is a klub kötelékében játszik, mindannyian arra várnak, hogy bemutatkozzanak a felnőttcsapatban, és ismerve Xavit, ez hamarosan be is következik.



A Juvenil A-ban, a felnőttcsapat előtti utolsó lépcsőn Rafa Márquez edző vetette be, aztán a nyáron előkészületi meccsen a Vissel Kobe ellen már Xavi is kipróbálta, de az nem számított hivatalos mérkőzésnek.

Igazából Deco, a Barca sportigazgatója fedezte fel Guiut, de mi, magyarok is láthattuk a srácot a nyáron a nálunk rendezett U17-es Európa-bajnokságon, ahogy csapattársát, a még nála is fiatalabb Yamalt is. Guiu itt négy gólt szerzett, ezzel a torna gólkirálya lett (holtversenyben), a válogatott pedig az elődöntőig menetelt. Ízelítő az Eb-n mutatott játékából:

Legszebb bombagólja 1:23-nál.

Menj be, biztosan lesz lehetőséged, és azt használd ki!

Ezekkel a szavakkal küldte pályára Xavi a fiatalembert a Bilbao elleni meccs 79. percében, és ő nem is habozott: kihasználta. Ezzel a góllal győzött 1–0-ra a Barca, és 24 pontjával, veretlenül, ott áll a harmadik helyen az egyaránt 25 pontos Real Madrid és a Girona mögött.

Szombaton 16.15-kor jön az el Clásico, a Barca a Montjuicon fogadja az éllovas Real Madridot. Itt az újabb lehetőség Marc Guiu előtt. Nem szokta kihagyni…