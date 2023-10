Már most odaadnák Bellinghamnek a 2024-es Aranylabdát

A The Sun kimutatása szerint első tíz spanyol bajnoki mérkőzésén Jude Bellingham egyértelműen lekörözte a Real Madridot 2009 és 2018 között erősítő Cristiano Ronaldót. A szóban forgó statisztika alább.





Összevetés Cristiano Ronaldo Jude Bellingham 10 Bajnoki meccsek 10 787 Játékpercek 857 79 Meccsenkénti percek átlaga 86 7 Gólok száma 10 1 Gólpasszok 2 60 Kapura lövések 24 22 Kaput eltaláló lövések 17 112 Perc/gól 86

Vagyis Bellingham első tíz bajnoki meccsén hárommal több gólt szerzett, mint C. Ronaldo, asszisztja is eggyel több van, a hatékonysága pedig nem is hasonlítható össze a portugáléval: az angol középpályásnak mindössze 24 kapura lövés kellett 10 gólhoz, ezzel szemben elődje 60 lövéséből csak 7 gól született. Azt se felejtsük el, hogy Bellinghamet két héttel huszadik születésnapja előtt, idén június 14-én, tehát még tinédzserként szerződtette hat évre Florentino Pérez, a Madrid elnöke, ezzel szemben Ronaldo már pályafutása csúcsán volt 2009-ben, amikor 24 évesen a királyiakhoz került. Továbbá Bellingham nem is csatár, hanem irányító középpályás, klasszikus 10-es.

Ha valamennyi mérkőzést figyelembe vesszük, tehát nemcsak a La Liga-találkozókat, hanem a BL-meccseket is, akkor jelenleg 13 találkozón mindketten 13 gólnál tartanak.

Persze Bellingham sehol sincs még Ronaldo összteljesítményétől, a portugál ász 438 hivatalos mérkőzésen 450 gólt szerzett a Madrid színeiben, továbbá kilenc év leforgása alatt nyert négy Bajnokok Ligáját és ugyanannyi Aranylabdát, valamint két-két bajnoki címet és Király-kupát.

Óriási a kihívás Bellingham előtt, ha le akarja főzni a nagy elődöt.

A szombati El Clásico kapcsán a spanyol és a brit sajtó további összehasonlításokat eszközöl. Felidézik, hogy Ronaldo első szuperrangadója 2009. november 29-én volt, a Camp Nouban. Azon a délutánon 1–0-ra győzött a Barça, és az egyetlen gólt a párharcban szintén debütáló Zlatan Ibrahimovic szerezte.

A portugálnak 2011-ig kellett várnia az első, Barcelona ellen szerzett góljára.

Mi több, még Lionel Messinek sem sikerült a hálóba találnia élete első El Clásicóján, 2005. november 19-én, amikor a Bernabéuban 3–0-ra nyertek a katalánok. Azért egy gólpasszt összehozott az akkor még csak 18 éves argentin, az első gól előtt ő adta a labdát Samuel Eto'ónak.

Bellingham szombaton szinte nem tudott hibázni; 49 passzától 45 társhoz került, kétszer lőtt kapura, és mindkét lövéséből gól lett. Az elsőt, amivel kiegyenlített a Madrid, nem árt felidézni, mert örökre beleégett a madridi fanatikusok retinájába, valahogy úgy, ahogy Zinédine Zidane kapásgólja 2002-ben a Bayer Leverkusen elleni BL-döntőben.

Nem csoda, hogy egyre többen veszik biztosra már most, a szezon elején, hogy a 2024-es Aranylabda Bellingham vitrinjébe kerül. Persze addig még sok víz lefolyik a Manzanaresen; nem ártana például megnyerni a Madridnak a bajnokságot és lehetőség szerint a BL-t, továbbá az sem volna hátrány, ha az angol válogatott jól szerepelne a jövő évi németországi Európa-bajnokságon.

Ha jövőre, huszonegy évesen Bellingham elnyerné az Aranylabdát, ő lenne minden idők legfiatalabb győztese, holtversenyben a brazil Nazario Ronaldóval, aki első Aranylabdáját 1997-ben, ugyancsak 21 évesen kapta.

Az eddig kiosztott 66 Aranylabda közül 12 alkalommal a Real Madrid vagy a Barcelona, 8-szor a Milan vagy a Juventus, 5-ször a Bayern München, 4-szer a Manchester United játékosa volt a díjazott, tehát sohasem hátrány, ha az embernek a Bernabéu Stadion a hazai pályája.