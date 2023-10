Sorozatban hatodszor nyert az Atlético, és tapad a Realra

A „matracosok” az első félidő derekán Rodrigo Riquelme találatával szereztek vezetést, majd a szünet előtt Álvaro Morata duplázta meg az előnyt.

A vendégek részéről egy 96. perces szépítésre futotta Guevara találatával, így a vége 2–1-es hazai siker lett.

Az Atlético Madrid ezzel sorozatban a hatodik bajnokiját nyerte meg, így három pontra megközelítette a Real Madrid, Girona párost, ráadásul már most is jobb a gólkülönbsége, tehát ha elmaradt meccsét megnyeri, az élre is állhat.