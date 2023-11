Matthäus után Ronaldo is felült a fanyalgók vonatára, kiröhögte Messi Aranylabdáját

Forrong a futballvilág, nemcsak a súlytalan kibicek, hanem legendás futballisták, edzők, elismert szakírók is fanyalognak Lionel Messi nyolcadik Aranylabdáján. Lothar Matthäus, a trófea 23 évvel ezelőtti elnyerője is megszólalt, sőt a mostanáig kínosan visszafogott ötszörös győztes, Cristiano Ronaldo is jelezte egy spanyol újságíró elmarasztaló videója alá kirakott like-kal és röhögő emojikkal, hogy bohózatnak tartja a legutóbbi szavazás eredményét.