Szoboszlai Dominik olyasmiről beszélt, amiről sportoló soha nem szokott

A Fodball YouTube-csatorna Liverpoolban látogatta meg Szoboszlai Dominiket, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát és a Liverpool középpályását, akivel közel egy órán át beszélgettek. Bemelegítő kérdésként egy szóval kellett jellemeznie Mohamed Szalah-t, Trent Alexander-Arnoldot és saját magát. Az egyiptomi támadót a „legenda”, az angol válogatott játékost a „haver”, önmagát pedig a „szerény” jelzővel illette.

Barátságok és rivalizálás

Szoboszlai arról is beszélt, hogy csapaton belül a legközelebbi viszony Trent-Alexander Arnoldhoz fűzi, ami szerinte annak köszönhető, hogy nagyon hasonló a gondolkodásmenetük úgy a pályán, mint azon kívül is. Van köztük egy egészséges rivalizálás is, hiszen mindketten kiváló pontrúgók, de elmondása szerint ebből sosincs vita köztük.

Szó esett a nagy átalakuláson áteső liverpooli középpályáról is, aminek Szoboszlai hétről hétre alapembere. Elmondása szerint nincs bérelt helye a kezdőben, „mert ha nem akarják, hogy játsszak, akkor meg tudják oldani. Minden nap megy a küzdés egymással, hogy ki játsszon, ki kezdjen. Nagyon sok meccsünk van. Én minden meccsen akarok játszani, még akkor is, ha kicsit fáradtabb vagyok” – jelentette ki a liverpooli nyolcas, aki úgy érzi, akkor van jó állapotban, ha folyamatosan meccsben van.

Akkor vagyok a legjobb állapotban, ha szerda–vasárnap ritmusban játszhatok. Most hülyén hangzik, de nincs edzés, így csak a regenerációra kell koncentrálni és a meccsekre. Ha ez megy folyamatosan, az tökéletes nekem

– vallotta be Szoboszlai, aki nem tudja mi jár a vezetőedző, Jürgen Klopp fejében, de reméli, hogy a jövőben is ennyi játéklehetőséghez jut.

Szalah és Haaland fanatizmusa

Szó esett Mohamed Szalah elképesztő fanatizmusáról és étrendjéről, aminek köszönhetően az elmúlt néhány évben hihetetlen fizikumot épített fel. Szoboszlai elárulta, hogy Liverpoolban ezt senkitől sem várják el, Szalah magától tesz bele pluszmunkát, és tudatosan figyel az étkezésére. Nagyjából 28 éves kora óta csinálja ezt, azóta nem eszik tésztát, kenyeret és nem iszik alkoholt sem. Egy ideig a magyar válogatott csapatkapitánya is igyekezett odafigyelni a tiszta étkezésre, de nem érezte azt, hogy ettől jobb lenne, sőt.

Nem éreztem szabadnak magam, be voltam feszülve, hogy ezt tartanom kell. Ha most épp ahhoz van kedvem, hogy megegyek egy csokit, akkor megeszem

– mondta, majd megjegyezte, hogy Szalah erről azért nem így gondolkodik.

Hasonlóan elhivatott Szoboszlai egyik legjobb barátja és korábbi salzburgi csapattársa, jelenleg a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában egyaránt címvédő Manchester City kulcsembere, Erling Haaland is, aki különleges módszereket vet be a jobb regeneráció érdekében.

Nem ítélek el senkit, mindenki azt csinál, amit akar. Amikor Salzburgban játszottam, kétszer-háromszor meditáltam vele, mert egy szobában voltunk. Elsőre hülyének néztem, aztán beszálltam. Volt egy kékfényszűrő szemüvege, azt is használtam egy darabig, mert azt mondta, hogy jobban tudok tőle aludni és hamarabb elálmosodok. De ha így lett volna, még most is hordanám. Nekem az sem segített. Lehet, azért, mert annyira nem is hittem benne, mint ő, de ez mindenkinek a saját dolga. Nagyon sok dolgot csinál még, amit valószínűleg az emberek nem is tudnak, én viszont voltam a lakásában. Kicsit »beteg« a srác

– foglalta össze Szoboszlai.

A magány

A beszélgetés során véleményt alkotott még a Liverpoolban betöltött szerepéről, a statisztikáiról, a csapat céljairól és édesapja, Szoboszlai Zsolt edzésmódszereiről is. Volt azonban még valami egyéb is, ami terítékre került, és amiről sportoló csak nagyon ritkán, de leginkább soha nem beszél: a magány.

A válogatott csapatkapitánya szerint, aki azt mondja, hogy nem érzi magát magányosnak, az hazudik.

Vannak olyan pillanatok, amikor természetesen én is magányosnak érzem magam. Ülök a kanapén és arra gondolok, hogy mit csináljak. Ilyenkor benyomok egy filmet, és remélem, hogy elalszok, hamarabb holnap lesz. Vannak ilyen napok, amik nem egyszerűek

– mondta Szoboszlai Dominik.

A teljes beszélgetést alább tudja megnézni: