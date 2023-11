Nincs meglepetés, Marco Rossi kihirdette keretét a sorsdöntő Eb-selejtezőkre

Finoman szólva sem találta magát könnyű helyzetben Marco Rossi, mikor a novemberi, utolsó két Európa-bajnoki selejtezőre kellett behívnia játékosait. Mint ismert, a válogatott több alapembere sérüléssel bajlódik, például Sallai Rolandra és a még mindig nem bevethető Willi Orbánra sem számíthat a kapitány.

Marco Rossi ennek fényében jelentette be 25 fős keretét az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó két mérkőzésére. A névsor alább.

Az eddigiekben is elmondható volt, hogy minden összetartáson voltak a keretnek sérültjei, ez nem egy új helyzet. Eddig is megoldottuk a problémákat, most is meg fogjuk, még annak ellenére is, hogy két rendkívül nehéz mérkőzés áll előttünk. Ami pedig Sallai Rolandot illeti, hétfőn ő is megérkezik az összetartásra, velünk fog készülni, és mindennap ellenőrizni fogjuk a sérülését. Emellett velünk azonos időben lesz az U21-es válogatott összetartása, ezért sem hívtunk be újoncot a sérültek helyére