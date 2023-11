Egy napig volt üres Zalaegerszegen a kispad, megvan Boér Gábor utódja

„Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak, és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt. Úgy gondolom, hogy az elvárások egyértelműek, hiszen a fő cél az, hogy a ZTE FC bent maradjon az NB I-ben, és a szezon végeztével a szurkolókkal együtt örülhessünk” – nyilatkozta Márton Gábor a ztefc.hu-nak.

Márton Gábor neve Zalaegerszegen mindenki számára ismerősen csenghet, hiszen 2020-ban eredményes fél évet töltött a csapat élén.

A zalai időszak után a Fehérvár FC-hez távozott, ahol a 2020–2021-es idényben dolgozott. A júliusban kinevezett szakember 28 tétmérkőzésen 13 győzelmet, nyolc döntetlent és hét vereséget ért el a fehérváriakkal, akik 2021 februárjának közepén rossz széria után menesztették: bár a tabellán még mindig a harmadik helyet foglalták el, előnyük egy pontra olvadt a negyedik MTK-val szemben, miután irányításával öt bajnoki mérkőzésen csak egy pontot szereztek.

A következő szezonban az MTK Budapest kispadját foglalta el, a Hungária körúton november közepén ült le a kispadra, ahonnan áprilisban távozott. Szintén azért, mert nem a várakozásoknak megfelelően szerepelt.

Székhelyét idén márciusban a másodosztályú kozármislenyi klubhoz tette át, ahol vezetésével sikeresen vívta meg az együttes az osztályozót, ő azonban onnan is távozott, miután eleve a szezon végéig vállalta a feladatot.

A Zalaegerszeg vasárnap jelentette be, hogy meneszti Boér Gábor vezetőedzőt a pénteki, MTK elleni vereséget követően.

A 40 éves szakember 23 mérkőzésen irányította az együttest. Csupán három győzelme volt a ZTE-nek, és egyetlen pontra vannak a kiesést jelentő helytől.

(Borítókép: ztefc.hu)