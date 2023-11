Nem ment el az eszünk: Ten Hag ugyanolyan eredményes, mint Ferguson volt

Most, hogy Erik ten Hag túljutott első ötven bajnoki meccsén a Manchester United menedzsereként, itt van az ideje az első mérleg megvonásának. Mielőtt megosztanánk a számadatokat az olvasóval, annyit elárulunk, hogy sokkoló eredmény jön ki a győzelmek számát illetően.

Ami tagadhatatlan tény: a 2023-2024-es szezon kezdete óta totális káosz uralkodik az Old Traffordban.

A csapat jelenleg, 12 forduló elteltével a bajnokság hatodik helyén szerénykedik 7 győzelemmel és 5 vereséggel. A Bajnokok Ligája csoportkörében pedig négy forduló után három ponttal tökutolsó az A csoportban a Bayern München (12), a Copenhagen (4) és a Galatasaray (4) mögött.

A pályán mutatott csapnivaló játék és az eredménytelenség mellett egyéb balhék is borzolják a kedélyeket; elég csak a 85 millió euróért megvásárolt Jadon Sancho gyenge formájára, majd az első csapat keretéből történt száműzetésére gondolni. Nem csoda, hogy a múlt héten a Copenhagentől elszenvedett 4–3-as BL-vereség után már szárnyra kaptak a hírek Erik ten Hag menesztéséről.

Pedig ha csak a szikár számokat nézzük, akkor az Ajax korábbi edzőjének semmi oka a szégyenkezésre; mi több, Sir Alex Ferguson óta ő a legeredményesebb United-menedzser az első 50 bajnoki mérkőzése alapján: mindketten 30 győzelmet arattak az első félszáz mérkőzésükön.

Az OptaJoe szerint ugyanis az első 50 bajnoki meccsén legtöbb győzelmet szerző menedzserek élcsoportja így fest (amikor Ferguson bemutatkozott a Manchester United élén, még nem volt Premier League):

39 - José Mourinho (Chelsea)

38 - Antonio Conte (Chelsea)

36 - Carlo Ancelotti (Chelsea)

34 - Manuel Pellegrini (Manchester City)

34 - Josep Guardiola (Manchester City)

30 - Erik ten Hag (Manchester United)

30 - Alex Ferguson (Manchester United)

30 - Kevin Keegan (Liverpool)

30 - David O'Leary (Leeds United)

29 - Thomas Tuchel (Chelsea)

Ten Hag nemcsak egálra hozza ki a meccset nagy Sir Alex Fergusonnal, hanem még jobban is teljesít, mint például Jürgen Klopp; a német 92 pontot szerzett a Liverpool élén az első 50 Premier League-mérkőzésén, míg Ten Hag 96-ot.

Továbbá Ten Hag 30 győzelméből négy a legutóbbi öt PL-meccsen született, ráadásul az egyetlen vereséget a Manchester Citytől szenvedték el, azaz jelenleg a United a legjobb formában lévő csapat a ligában. Ebből aztán Ten Hag azt a következtetést vonta le, hogy jó úton haladnak, és ott lesznek a BL-indulást jelentő első négy hely valamelyikén.

Lehet, hogy a látszat és a matematika nem egyezik?!

A válasz része az is, hogy Ferguson első 50 PL-meccsének idejében – az 1992–1993-as idény, majd az 1993–1994-es szezon eleje – még 42 fordulóból állt a bajnokság, és a kétpontos rendszerben a döntetleneknek sokkal nagyobb értékük volt. Nem véletlen, hogy több is volt az egálra végződő mérkőzése az első 50 ligameccsén, mint Ten Hagnak. Ezt a szerzett pontok száma is mutatja, ha átkonvertáljuk napjaink, hárompontos rendszerére, Ferguson Unitedjének neve mellett 105 állna.

S csakhogy még tovább árnyaljuk a képet: ha a skót menedzser valódi, 1986-os debütálása számítana, már jelentős hátránnyal kikapna. Első, csonka szenzonjában, 29 bajnokin 11 győzelmet szerzett csupán Ferguson, a manchesteriek pedig a liga 11. helyén zártak. A következő évad jóval jobban sikerült, bravúros ezüstöt hozott az Old Traffordra. Az első 21 fordulóban további tíz győzelmet arattak a vörös ördögök (nyolc döntetlen és három vereség mellett), így az edzőlegenda ifjonci mérlege az első 50 bajnokin mindössze 21 megnyert találkozó.

De akkoriban még nem létezett a Premier League, így a brit statisztikusok számára is sokszor olyan, mintha a korszak sem lett volna...

(Borítókép: Erik ten Hag 2023. november 11-én. Fotó: James Gill - Danehouse / Getty Images Hungary)