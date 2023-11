Brazília elesett, már csak egy nemzet van talpon a világon

Kiemelten fájdalmas olasz zakó

A Marca beszámolója szerint a 2022-es év úgy indult, hogy a FIFA-tagállamok közül csupán három, az ötszörös világbajnok Brazília, a négyszeres aranyérmes Olaszország és a 2010-ben a csúcsra érő Spanyolország volt veretlen hazai vb-selejtezőn.

Közülük elsőként a squadra azzurra bukott el, méghozzá különösen fájdalmasan, hiszen a pótselejtező elődöntőjében Észak-Macedónia vette el a veretlen mérleget – egyúttal pedig el is dőlt, hogy az olasz válogatott nem juthat ki a katari tornára.

A brazilok 1994-ig egyáltalán nem kaptak ki!

A brazilok az 1930-as viadalra meghívottként, 1934-ben és 1938-ban automatikusan jutottak ki a vb-re 1950-ben pedig rendezőként, így selejtezőt először 1954-ben kellett megvívniuk.

A selecao ráadásul 1962-ben, 1966-ban és 1974-ben is címvédőként vehettek részt a viadalon, így selejtezniük ekkor sem kellett. Ennek ellenére érdekes, hogy az első vereségre az 1994-es kvalifikációig kellett várni, akkor Bolívia egy 88. és egy 89. perces góllal verte La Pazban a később aranyéremig menetelő együttest.

Az 1998-as tornára így megint nem kellett selejtezniük, a 2002-es torna előtt viszont hatszor(!) is kikaptak (rendre vendégként), mielőtt a Távol-Keleten hibátlan mérleggel ülhettek vissza a világ trónjára.

A címvédők kiemelését időközben eltörölték, így a 2006-os tornára Brazíliának is kellett selejteznie, de Argentínában és Ecuadorban alulmaradva is elsőként jutott ki, négy évvel később egy paraguayi és egy bolíviai zakó is belefért ugyanehhez, 2014-ben rendezőként pihenhetett, aztán csak Chile tudta két vállra fektetni, legutóbb pedig veretlenül zárt.

A mostani kiírás viszont kifejezetten rosszul indult, no nem Bolívia 5–1-es kiütésére és Peru idegenbeli 1–0-s legyőzésére gondolunk, hanem ami azóta történt: Venezuela ellen 1–1 lett a vége, Uruguayban és Kolumbiában egyaránt kikapott az ötszörös világbajnok, az argentinok ellen pedig a hazai veretlenség is odalett.

Már csak a spanyolok állnak

Így érkeztünk el az utolsó bástyaként álló Spanyolországhoz. Az együttes 1934-ben két sima sikerrel kvalifikált, majd egy siker és egy döntetlen volt a belépő a vb-hez, mielőtt úgy maradt le az 1954-es tornáról mint soha senki más:

a törököket otthon 4:1-re verték, idegenben 1:0-ra kikaptak, majd Rómában 2:2-t játszottak, és végül egy 14 éves olasz fiú (akinek az apja a stadionban dolgozott) húzta ki vakon a két csapat közül melyik jusson tovább. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a jobb összesítésű csapat nem jutott tovább.

Négy évvel később egy skóciai vereség bizonyult végzetesnek, 1966-ban az írországi 1:0-s hazai siker is belefért (4:1 lett a visszavágó). Az 1970-es sorozatban Belgiumban és Finnországban is alulmaradtak a spanyolok, végül csak a harmadik helyen zárva a négyes csoportban, négy évvel később pedig a jugoszlávok elleni, semleges pályán játszott pótselejtező okozta a bukást. Azóta viszont minden vb-n kint volt az együttes.

Fotó: Getty Images A 2010-ben vb-győztes spanyol válogatott

Az 1978-as vb előtti selejtezőn Romániában volt az egyetlen vereség, négy évre rá rendezőként voltak kint, az 1986-os torna előtt Skóciában és Walesben is belefért a sima zakó, és hogy folytatódjon a sor, a következő kiírásban Észak-Írországban jött egy nem számító nullázás.

Az 1994-es mundialt megelőzően hétcsapatos csoportba kerülve egyedül Dániában lett vereség a vége, ezt követően viszont 2021 szeptemberéig senki sem tudta megverni a spanyolokat, akkor a svédek Solnában 2–1-re győztek.

A spanyol így továbbra is veretlenek hazai földön vb-selejtezőn, és mivel minden bizonnyal a következő kiírásnál is első kalapból kapnak majd ellenfeleket, könnyen lehet, hogy ez a széria egy jó darabig nem is fog megszakadni.