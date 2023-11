Mario Balotelli autóbalesetet szenvedett, ittas vezetéssel vádolják

A Sky Sports Italia beszámolója szerint Mario Balotelli autóbalesetet szenvedett Bresciában. A 33 éves, 36-szoros olasz válogatott csatár komolyabb sérülések nélkül megúszta a becsapódást, autója viszont csaknem totálkárosra tört.

A lap azt írja, a jelenleg Törökországban, az Adana Demirsportnál légióskodó támadó nem volt hajlandó megfújni az alkoholszondát a történtek után, ebből pedig arra következtetni, hogy ittas lehetett.

*Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. pic.twitter.com/H8QQ49UoI4 — Sporxtv (@sporxtv) November 24, 2023

Balotelli 2018-ban szerepelt legutóbb az olasz válogatottban, ám a minap épp arról beszélt, a törököknél ismét olyan formába lendült, hogy helye lenne az Európa-bajnoki címvédő keretében. Történetesen öt meccsen három gólt szerzett a bajnokság harmadik helyén álló Adana Demirsporban, mióta október elején visszatért a csapathoz. Mindenesetre érdekes módját találta szavai nyomatékosításának…

Az olasz fenegyerek pályafutása kezdetén José Mourinho pártfogoltja volt az Internél, mellyel bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert. Később a Manchester Citynél, a Liverpoolnál és az AC Milannál is láttak benne fantáziát Európa topklubjai közül, ám finoman szólva is véleményes hozzáállása miatt többségében nem váltotta be a szerződtetéséhez fűzött reményeket.