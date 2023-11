Xavi a kulcsmeccsek előtt kiültetheti a fiatal titánokat

A katalánok a legutóbbi öt tétmeccsükből csak kettőt tudtak megnyerni, ráadásul kifejezetten szerencsétlen időszakban kerültek gödörbe, ugyanis a következő három meccsen játszanak a BL-csoport legnagyobb riválisával (Porto), valamint a bajnokságban egyaránt top hármas Atlético Madrid, Girona párossal.

Ahhoz képest, hogy a gránátvörös-kékek az első három meccset megnyerve simán vezették a csoportot, a Sahtar elleni váratlan zakó után a Porto elleni újabb botlás nem csak az első hely elveszítését jelentené, még akár a továbbjutás is veszélybe kerülhetne.

A kulcsfontosságú meccsre Xavi figyelme a Mundo Deportivo szerint a veterán játékosok felé irányulhat, Raphinha és Ronald Araújo is visszatérhet a csapatba, ahogyan a hétvégén a hátfájdalmai miatt kimaradó Marc-André ter Stegen is.

Továbbá a két hónapja partvonalon kívül rekedt Sergio Roberto is visszatérhet a keretbe a sérülését követően.

Mindez azt is jelentheti, hogy Xavi egy, a mostaniaknál jóval tapasztaltabb kezdőcsapathoz nyúlhat – pláne, hogy Ilkay Gündogan is visszatérhet –, és Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres, Oriol Romeu és Andres Christensen is kikerülhet onnan.