Ki nem találná, ki szerezte a Bajnokok Ligája tízezredik gólját

Sergio Ramos pályafutása során eddig 16 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, legutóbbi gólja pedig a tízezredik volt a sorozat történetében. A spanyol középhátvéd Ivan Rakitic szabadrúgása után talált a PSV kapujába.

A BL első gólját az Everton korábbi támadója, Daniel Amokachi 1992-ben, a Club Bruges színeiben szerezte.

Ramos első Bajnokok Ligája-gólját 2005 decemberében szerezte, 6773 nappal ezelőtt, ami a leghosszabb idő egy játékos első és utolsó gólja között a sorozat történetében. A 37 éves játékos a negyedik legidősebb gólszerző a Bajnokok Ligájában, a lista élén a Real Madrid korábbi középhátvédje, a 40 éves Pepe áll.

De ha nem dőlt volna meg elég rekord, akkor itt egy újabb. Diego Alonso, a Sevilla vezetőedzője a Bajnokok Ligája történetének legidősebb kezdőcsapatát állította össze a PSV ellen, amelynek átlagéletkora 32 év és 19 nap. Az eddigi csúcstartó a 2012-es Inter volt, amelynek átlagéletkora 31 év és 331 nap volt.

A szerdai mérkőzésen már 2–0-ra is vezetett a Sevilla Ramos és Youssef En Nesyri góljaival, de a hollandok bő húsz perc alatt fordítani tudtak, és elhozták a három pontot Andalúziából. Ezzel a vereséggel az is biztossá vált, hogy az Európa-liga címvédője biztosan nem jut be a BL legjobb 16 csapata közé.