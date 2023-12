Az Atlético játékosa döntötte el a rangadót – a Barca javára

Nem mondhatni, hogy minden idők leglátványosabb vasárnapi meccsdömpingjét hozta volna a La Liga, hiszen a Mallorca–Alavés és az Almería–Betis meccs is 0–0 lett, de a Sevilla–Villarrealon (1–1) is a 75. percig gól nélküli volt.

Ehhez képest a nap rangadóján a Barcelona már az első fél óra során betalált, ironikus módon épp az a Joao Félix volt eredményes, aki ebben az idényben az Atlético Madrid játékosaként kölcsönben szerepel a katalánoknál... (1–0).

A portugál támadó az első Atlético elleni meccsén rögvest bevette a madridiak kapuját, miután a „matracosok” játékosaként egyszer sem tudott gólt szerezni a Barcelona ellen.

1 - João Félix has scored in his first official game against Atlético de Madrid, having failed to score in eight games against Barcelona in all competitions with Los Rojiblancos.



Law. pic.twitter.com/89oorQvqP2