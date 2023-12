A Leverkusen rendkívül magabiztos első félidőt hozott össze másodosztályú ellenfele ellen a Német Kupában, teljesen megérdemelten vezetett is a szünetben 2–0-ra Victor Boniface és Exequiel Palacios találatával.

Fordulás után Jonas Hofmann zárhatta volna pikk-pakk rövidre a meccs érdemi részét, de az ő gólját a videobíró elvette. A Bayer azonban így is elkezdett úgy futballozni, mintha már minden eldőlt volna – Xabi Alonso csapata lényegében elaltatta saját magát –, amiért Sebastian Klaas egyszerre szemfüles és remekül kivitelezett találatával bűnhődött a 83. percben (2–1).

Ám mielőtt igazán izgalmassá kerekedett volna a végjáték, jött Jeremie Frimpong centerezése, arra pedig középen érkezett a csereember, Patrik Schick is, aki a menteni igyekvő védő közreműködése mellett már valóban lerendezte a meccset (3–1). A hosszabbítás pillanataiban az újabb szépítéstől centikre került a Paderborn, Adriano Grimaldi be is vette Matej Kovar kapuját, de les miatt végül ezt sem adták meg.

A másik kora esti meccset komolyabb meglepetésre a harmadosztályú Saarbrücken nyerte, amely a második félidei találatokkal – Kai Brünker, majd Luca Kerber volt eredményes – az Eintracht Frankfurtot búcsúztatta. Az előző idény döntőse ugyan mezőnyfölényben futballozott és jóval többet birtokolta a labdát ellenfelénél, összességében kifejezetten enerváltnak tűnt, és kevesebb helyzetig is jutott, mint az óriásölővé előlépő kék-feketék. Emlékezetes, a Saarbrücken intézte el az előző körben a Bayern Münchent is (2–1).

Érdekesen alakul a 2023–2024-es kiírás a németeknél: a címvédő (RB Leipzig), az ezüstérmes (Frankfurt) és a rekorder (Bayern) is kiesett már, pedig a negyeddöntő mezőnye még nem is vált teljessé.

A 20 óra 45 perckor kezdődő utolsó két nyolcaddöntős meccsen a Dárdai Pál vezette Hertha BSC a Hamburg, a VfB Stuttgart a Borussia Dortmund ellen lép pályára saját közönsége előtt.

LABDARÚGÁS

NÉMET KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

Leverkusen–Paderborn (II.) 3–1

Saarbrücken (III.)–Frankfurt 2–0

Kedden játszották

Kaiserslautern (II.)–Nürnberg (II.) 2–0

Magdeburg (II.)–Düsseldorf (II.) 1–2

Homburg (IV.)–St. Pauli (II.) 1–4

Mönchengladbach–Wolfsburg 1–0 – h. u.