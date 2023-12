A hétközi kupabravúr után a bajnokságban is győzni tudott a Dárdai Pál vezette Hertha Berlin. A német másodosztályban szereplő együttes a Kaiserslautern otthonában aratott 2–1-es diadalt, ezzel már nyolcmeccses veretlenségi sorozatnál jár.

Sikeres hetet tudhat maga mögött a Hertha BSC, amely szerdán tizenegyesekkel jutott tovább a kupában a Hamburggal szemben, most pedig legyőzte idegenben a Kaiserslauternt a 2. Bundesligában. A berlini együttes kezdőjében ezúttal is ott volt a vezetőedző középső fia, az U21-es német válogatott Dárdai Márton, egyaránt sérüléssel küzdő fivérei, Palkó és Bence azonban továbbra sem állnak rendelkezésre.

A találkozó 16. percében Almamy Touré révén a házigazda szerzett vezetést, és a folytatásban is a Kaiserslautern futballozott veszélyesebben, annak ellenére is, hogy kevesebbet birtokolta a labdát. Szünet után aztán változott a játék képe, felpörgette a tempót a Hertha. A 49. percben Florian Niederlechner ollózó mozdulattal a kapuba juttatta az egyenlítést jelentő találatot (1–1), aztán az 59. percben Aremu Afeez piros lapot kapott a videobíró jelzése után, így emberelőnybe is került a berlini alakulat.

A fórt a 81. percben sikerült gólra váltani, miután Oliver Kempf elsőként ért oda egy kipattanóra (1–2).



A Hertha ezzel a bajnokságban már hét meccse veretlen, október 22-e óta három döntetlen mellett negyedszer győzött. Egyúttal négy pontra megközelítette a harmadik – osztályozós – helyen álló HSV-t, és ötre a második pozícióban tanyázó Holstein Kielt.

(Borítókép: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images)