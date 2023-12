Hiába az előző idény végén elhódított bajnoki cím, egyre több kritika fogalmazódik meg Xavi Hernández vezetőedzővel szemben Barcelonában. A katalán szakember a jelek szerint trénerként közel sem tud olyan kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, mint anno az együttes játékosaként és csapatkapitányaként tette. Sőt, most Fran Martínez spanyol újságíró hívta fel egy érdekes, ám közel sem hízelgő statisztikai mutatóra a figyelmet vele kapcsolatban.

Martínez posztja szerint Xavi az elmúlt 15 év második legrosszabb edzője, amennyiben a győzelmi arányt tekintjük a leginkább meghatározónak. A 2021 novemberében kinevezett szakember 111 tétmérkőzésen ült eddig a gránátvörös-kékek kispadján, ezen meccseken pedig 62,16 százalékos győzelmi arányt tud felmutatni, ami azt jelenti, a Pep Guardiola nevével fémjelzett korszak 2008-as kezdete óta csak közvetlen elődje, Ronald Koeman volt nála is gyengébb, ő alig érte el az 58 százalékot. Az adatelemző-újságíró megjegyezte, még a sokat ekézett, mindössze 25 találkozó után leváltott Quique Setién is jobb volt Xavinál ebből a szempontból (64 százalék).

A Barcelona hétvégén az idény spanyol meglepetéscsapatának számító – 16 forduló után a Real Madridot is megelőzve élen álló – Gironától kapott ki 4–2-re saját közönség előtt.

„Még most is átalakulóban van a csapatunk, tetszik vagy sem, lehetne sokkal rosszabb is a helyzet” – vette védelmébe játékosait a 43 esztendős tréner a kritikákkal szemben.

Mivel az Atlético Madrid vasárnap 2–1-re nyert az Almería ellen, a címvédő a tabella negyedik helyére csúszott vissza, mindezt úgy, hogy az Atléti egy meccsel kevesebbet is játszott a Barcánál.