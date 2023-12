A Ferencváros csütörtökön a Fiorentinát fogadja a labdarúgó Európa-konferencialiga utolsó, hatodik fordulójában. Amennyiben nem kap ki a hazai együttes, kiharcolja a tavaszi folytatást. Olasz sajtóhírek szerint a Budapestre érkező ezer olasz szurkolónak az Újpest-drukkerek is besegítenek a Groupama Arénában – vette észre az NSO.

A violanews.com emlékeztetett arra, hogy a Fiorentina és az Újpest szurkolótábora között szoros barátság alakult ki az elmúlt évtizedekben, ezért a lila-fehér magyar csapat szurkolói az FTC vendégeként is szeretnék odatenni magukat a Groupama Arénában.

Az F-csoport második helyen álló zöld-fehérek győzelem esetén csoportgyőztesként folytatnák a szereplésüket az egyenes kieséses szakaszban. A döntetlen is biztos továbbjutást érne Dejan Sztankovics vezetőedző csapatának, viszont akkor februárban pályára kellene lépnie a 16 közé jutásért az Európa-liga egyik csoportharmadikja ellen.

A ferencvárosiak formája az elmúlt hetekben elég hullámzó, a Fiorentina elleni meccsre is bajnoki vereséggel hangoltak: Dibusz Dénesék az éllovas Paks otthonában kaptak ki a labdarúgó NB I 16. fordulójában, amivel el is dőlt, hogy a tolnaiak maradnak a tabellán az őszi elsők. A Fiorentina pedig az AS Roma otthonában játszott 1–1-es döntetlent a budapesti fellépése előtt.

A csütörtöki meccs miatt változik a forgalmi rend Budapesten, figyelmeztetett a rendőrség. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén:

2023. december 14-én 6 órától 23 óráig tilos lesz megállni Budapest IX. kerületében:

Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

Fék utca mindkét oldalán a Gyáli út és a Lenkei János utca között,

Gyáli út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2023. december 14-én 15 órától 24 óráig a Budapest VIII. és IX.,

Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

Üllői út felüljáró melletti szervizutat a Könyves Kálmán körút és a Nagyvárad tér között,

Fék utcát a Gyáli út és a Remíz utca között,

Gyáli utat a Könyves Kálmán körút és a Fék utca között.