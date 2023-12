A kecskeméti mély talajú pályán küzdelmes első félidőt láthatott a közönség. A hazaiak sokkal jobban alkalmazkodtak a körülményekhez, jóval többet birtokolták a labdát, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. A Debrecen a félidő derekán jött ki a szorításból – addig szinte csak a vendégek térfelén folyt a játék –, azonban sem akcióból, sem pontrúgásból nem sikerült gólszerzési lehetőséghez jutnia. Az álmos első játékrész egyperces ráadásában már szinte mindenki a szünetet jelző sípszóra várt,

amikor Kusnyír jobb oldali beadása után Bárány Szécsi elé tolta a labdát, ő pedig középről, 11 méterről a kapuba bombázott.

A fordulást követően a korábbiakhoz képest aktívabban támadott a DVSC, többször el is jutott a kecskeméti kapuig, a befejezések azonban nem sikerültek. A hajrához közeledve a cserékkel felfrissített hazai csapat egyre több zavart okozott a vendégek kapuja előtt, és össze is jött az egyenlítés: a négy hónapos kényszerpihenő után most visszatérő Banó-Szabó Bence remek mozdulattal továbbította a kapu bal alsó sarkába a labdát. A hátralévő időben mindkét fél hajtott a győztes gólért, de egyikük sem járt sikerrel, így maradt az igazságosnak mondható döntetlen a tavalyi szezon ezüst- és bronzérmese között.

A játéknap további mérkőzésein előbb a Ferencváros fogadja a Zalaegerszeg csapatát, a zöld-fehérek esetleges győzelemmel egy pontra közelíthetnék meg az éllovas Paksot. Majd vasárnap este az idei utolsó bajnoki mérkőzésen a Puskás Akadémia meccsel a Mezőkövesddel.

OTP Bank Liga, 17. forduló