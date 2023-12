Hetek óta romokban az Újpest, a szurkolók rendkívül csalódottak az eredménytelen játék miatt, amire az utolsó idei fordulóban a Kisvárdától elszenvedett 4–0-s vereség csak újabb lapáttal tett rá. Emiatt több rendőrautót is a Szusza Ferenc Stadion környékére rendeltek, félve attól, hogy a drukkerek nehogy rátámadjanak a játékosokra és Nebojsa Vignjevics vezetőedzőre. Végül nem történt atrocitás, a csalódott szurkolók kérdőre sem vonták a játékosokat.

Így közülük többen nyugodtan indulhattak útnak szórakozni a fővárosi éjszakába, mondván, téli pihenőre vonul a bajnokság, így itt az ideje a kikapcsolódásnak is. Az egyik újpesti labdarúgó még a közösségi médiára is posztolt a szórakozóhelyről, a képen pedig mások mellett Kiss Tamás és a koszovói Liam Kastrati is látható volt – vette észre a Sportal.

A lila-fehér csapat játékosai együtt szórakoztak a fehérvári Schön Szabolccsal és Csongvai Áronnal, igaz, utóbbiaknak minden okuk megvolt az örömre, a Fehérvár kiütéses győzelemmel zárta az évet az őszi bajnok Paks ellen.

A közzétett képet azóta már ugyan törölték, de valószínűleg így is lesz következménye az ügynek. A Sportal megérdeklődte az Újpestnél, értesültek-e a játékosaik bulizásáról, amire azt válaszolta a klub, hogy belügyként kezelik az eseményt, de lesznek következményei.