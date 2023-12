Valami nagyon nincs rendben a török klubelnökök fejében. Alig telt el nyolc nap Faruk Koca világraszóló botránya után, amikor az Ankaragücü futballklub tulajdonosa leütötte Halil Umut Melert, a Rizespor elleni Süper Lig-mérkőzés játékvezetőjét, máris újabb botrány rázta meg a török futballt. Pedig még csak egy nap telt el azóta, hogy egyhetes szünetet követően újrakezdték a török bajnokságot.

Az Istanbulspor a Trabronsporral csapott össze a 17. fordulóban, 1–1 volt az állás, amikor vitatott eset történt a vendégek tizenhatosánál. Florian Loshaj, a hazaiak csatára ütközött Batista Mendyvel, a Trabzon védőjével, majd az Istanbulspor játékosa a földre került.

A hazaiak büntetőt reklamáltak, a játék azonban ment tovább, a VAR-vizsgálat bebizonyította, hogy nem történt szabálytalanság (még Loshaj lépett rá Mendy lábára), és az ellentámadásból Paul Onuachu, a vendégek nigériai labdarúgója gólt szerzett, 2–1-es vezetéshez juttatva csapatát.

Na, ekkor Ecmel Faik Sarıalioglunál, az Istanbulspor elnökénél elszakadt a cérna, és leparancsolta csapatát a gyepről, dacára annak, hogy még olyan játékosa is volt, Simon Deli, aki térden állva könyörgött neki, hogy ne tegye.

Onuachu gólja 3:50-nél látható.

A mérkőzés nem folytatódott, a szabályok értelmében az amúgy is sereghajtó Istanbulsporttól még három pontot le is vonnak a történtekért azon túl, hogy a meccset is elvesztik.

