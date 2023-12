A Magyar Labdarúgó Szövetség csütörtökön rakta ki a világhálóra azt a 76 perces dokumentumfilmet, Együtt, egyenesen az Eb-re címmel, amely a férfi labdarúgó-válogatott nyolc Európa-bajnoki selejtezőjének legizgalmasabb pillanatait idézi fel a játékosokkal és a szakvezetőkkel, mindenek előtt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal felvett exkluzív interjúkkal felturbózva.

A mozi elsősorban az alkotást társrendezőként és -szerkesztőként jegyző két kommunikációs szakember, Herendi Dániel és Varga Sándor munkáját dicséri. Utóbbi a szövetség kommunikációs osztályának munkatársaként régi motoros a szakmában, korábban már nem is egy dokumentumfilmet forgatott, leginkább a Fradiról, míg a 34 éves Herendi Dániel – aki csak névrokona a filmrendező Herendi Gábornak – kommunikációs és a szurkolói kapcsolattartással foglalkozó munkatársként még 2020. november 12-én, a feledhetetlen Magyarország–Izland Eb-pótselejtezőn „költözött be” a válogatotthoz, és élt szinte együtt azóta a játékosokkal, szakvezetőkkel.

A sodró lendületű film azzal a snittel kezdődik, amikor Szoboszlai Dominik csapatkapitány befejezi a hazai, Szerbia elleni mérkőzés előtti motivációs beszédét, majd Dibusz Dénesék leereszkednek a Puskás Aréna lépcsőjén a játékoskijáróhoz, és kifutnak a gyepre életük addigi legfontosabb meccsére.

Ettől kezdve nincs megállás. A történetmesélés a csapatkapitány Szalai Ádám visszavonulásával, búcsúbeszédével, könnyeivel indul, majd Nagy Ádám és Fiola Attila beszél a generációváltásról, Marco Rossi szerepéről. Fiola úgy említi Szoboszlai Dominiket, az új csékát, mint aki kezdetben egy "kajla gyerek" volt, de aztán megkomolyodott, és a kinevezés szinte új embert csinált belőle.

Rossi is szuperlatívuszokban beszél Dominikról, aki bevallja, titokban számított 21 évesen a csapatkapitányi megbízatásra. Aztán belevágunk a közepébe, sorra peregnek a meccsek, a bolgárok elleni 3–0, benne Szoboszlai káprázatos szabadrúgásgóljával, a belgrádi 2–1-es bravúr Szerbia ellen, a podgoricai 0–0, előtte Kerkez Milos tört magyarsággal előadott szavaival, amiből kiderül, hogy a fiatal játékos édesanyja – montenegrói!

Megszólal a filmben Willi Orbán németül, Callum Styles és Loic Nego angolul, a többiek, Lang Ádám, Sallai Roland, Varga Barnabás, Ádám Martin, Nagy Zsolt természetesen magyarul.

A filmnek több csúcspontja is van, a sok közül is talán Szoboszlai szerbek elleni motivációs beszéde emelkedik ki, amely ezekkel a szavakkal zárul:

Ők innen nem visznek haza semmit, kivéve a táskájukat!

A szófiai verejtékes, utolsó pillanatos öngóllal kivívott 2–2 is kiemelt szerepet kap, emlékezetesek Botka Endre meccs utáni szavai:

Hú, gyerekek... Mínusz tíz év az életemből.

Aztán amikor megvan a Montenegró elleni záró győzelem, a 3–1 Szoboszlai káprázatos, köténnyel cifrázott szólógóljával, a csapatkapitány eszmefuttatása következik, amit érdemes szó szerint idézni, ami egyszersmind üzenet is a jövő évi németországi Eb-re:

Nincs vesztenivalónk, élvezzük, bármilyen csoportba is kerülünk, én tudom a srácokról, tudom mindenkiről, hogy mindenki a szívét-lelkét ki fogja tenni a pályára, legyen az ellenfél bárki. Csináljunk egy olyan Eb-t, ami felejthetetlen lesz! Én akkor kezdtem el komolyan gondolni ezt a sztorit, amikor láttam, hogy Willi poénból kirakta, hogy ott van az Eb-trófea a fején. Nem azt mondom, hogy most meg fogjuk nyerni az Európa-bajnokságot, de nem mehetsz úgy oda, hogy csak menjünk ki, oszt játsszunk mérkőzéseket. Most már elértünk egy olyan szintet, hogy mindenki tisztel minket, és mindenki tart tőlünk. Ha nem is nagyon, de egy kicsit biztosan. Mert olyan csapatokat vertünk meg, amelyek úgy álltak ki ellenünk, hogy ez sima meccs lesz, aztán beleszaladtak egy négyesbe.

Azóta már tudjuk, hogy Németországgal, Skóciával és Svájccal kerültünk egy kvartettbe, ami azért könnyebbnek tűnik, mint legutóbb Portugália, Németország és Franciaország volt.

Varga Sándor, az egyik alkotó arról beszélt az Indexnek, hogy az interjúkat zömében ő készítette, olykor Szabó Gergő sajtófőnök is besegített, a kamera pedig mindvégig Herendi Dániel kezében volt, és a vágást, a szerkesztést is ők ketten csinálták, Varga és Herendi, de amint az a filmvégi stáblistából is kiderül, sokan mások is segítették a munkát.

Jómagam ezt az egész éven át tartó munkát álomutazásként éltem meg – mondta Herendi, aki annak idején Solymáron, Pilisszentivánon futballozott, de magasabb osztályig nem jutott el. – Még mindig nem tudtam feldolgozni, hogy testközelből kísérhettem végig ezt a csodálatos menetelést. Marco Rossinak, Szoboszlai Dominiknak és a teljes csapatnak köszönöm, hogy foroghatott a kamera a taktikai értekezleteken és az öltözőben is, hiszen ezek a csapat legbelső intim szférájába tartoznak. Illetve köszönettel tartozunk az MLSZ vezetőinek is, hogy egész évben minden feltételt biztosítottak a folyamatos forgatáshoz.

Dani szervezett keretek között sohasem tanulta az operatőri és rendezői munkát, a vágást, mindezt autodidakta módon sajátította el a válogatott mellett. De aki látta a filmet, az szinte el sem hiszi, hogy ez a fiatalember hályogkovács módjára kezeli a kamerát.

A magyar válogatott Eb-selejtezős mérkőzései

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

Szeptember 7.:

Szerbia–Magyarország 1–2

Október 14.:

Magyarország –Szerbia 2–1

Október 17.:

Litvánia–Magyarország 2–2

November 16.:

Bulgária–Magyarország 2–2

November 19.:

Magyarország –Montenegró 3–1

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a magyar válogatott játékosa (j) és Marco Rossi szövetségi kapitány a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők utolsó fordulójában a G csoportban játszott Magyarország - Montenegró mérkőzés után a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)