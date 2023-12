A „vörös ördögök” szeretnek a pokol tornácáról visszatáncolni, ahogyan ezúttal az Aston Villa elleni találkozón is történt, az első félidőt követően még a bajnoki versenyfutásban parádésan menetelő birminghamiek mentek két góllal (ezen a ponton beérték volna az éllovas Arsenalt!), de ahogyan sokszor láthattuk már, a Manchester United ellen ez sem mindig elég.

Az angol rekordbajnoknak ez volt a 14. olyan PL-sikere, amelyen az ellenfél legalább két góllal vezetett ellene, senki másnak sincs két számjegyű ilyen fordítása...

14 - Manchester United have now won 14 Premier League games in which they have trailed by at least two goals, at least five more such wins than any other side in the competition's history. Reaction. pic.twitter.com/z6fSqTSKeZ