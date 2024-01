Hazai pályán kezdte a spanyol bajnokság éllovasa, a Real Madrid 2024-et, az első ellenfele pedig a Mallorca volt. Ez volt az első mérkőzés, amelyen Carlo Ancelotti már úgy irányította a madridiakat, hogy hivatalossá vált: legalább 2026-ig a csapat vezetőedzője marad. A Mallorca a bajnokság középmezőnyéhez tartozik, így leginkább problémamentes, győztes évkezdettel számoltak a Real Madrid szurkolói.

Ennek érdekében Ancelotti a lehető legerősebb csapatát küldte harcba, visszatért a pályára a szűk két hónapja sérülés miatt távol lévő Vinícius Júnior, aki az első félidő legaktívabb madridi játékosa volt. A brazil válogatott sztárjátékos előbb Modrictól kapott egy tökéletes kiugratást, de balról, kissé kisodródva csak a bal kapufa mellé lőtt. Néhány perccel később Rodrygo szerzett labdát a vendégek térfelén, cipelte egy darabig, majd Vinícius elé passzolt, aki megint centikkel eltévesztette a célterületet.

A játékrész utolsó perceire is maradt izgalom, újra Vinícius volt a főszereplő, de a madridiak támadója most saját magának alakította ki a helyzetet, majd középről, jó 20 méterről lőtt, viszont Rajkovics kapus bravúrral hárított. Így gól nélküli állással fordultak a felek. A folytatásban már nemcsak a vendégek kapusa kellett a gól elkerüléséhez, hanem bizony a szerencse is, amikor Rodrygo lövését még kitornászta Rajkovics, de a kipattanót, centikre az üresen tátongó kaputól, Brahim Díaz a kapufára fejelte, a labda pedig onnan kifelé pattant.

Nem úgy, mint a 78. percben, amikor Modric bal szélről beívelt szögletére Rüdiger érkezett tökéletes ütemben, és a német válogatott védője középről, védhetetlenül bólintott a Mallorca kapujába, 1–0. A rendes játékidő hátralévő részében a madridiak magabiztosan őrizték előnyüket, így ugyan nehezen, de győzelemmel indították az évet, és növelték előnyüket a tabella élén.

