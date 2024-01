A 4. forduló szombati mérkőzésén az ötödosztályból az előző idény végén kieső gárda Sam Corne első félidő ráadásában szerzett büntetőgóljával verte meg a korábban ugyancsak óriásölőként elhíresült harmadosztályú Stevenage-et, így a legalacsonyabb osztályú együttesként kvalifikált a legjobb 32 közé az FA-kupa történetében.

The lowest ranked side in the competition have done it and it's our first Cupset of the weekend! #BBCFACup pic.twitter.com/MVXVvQeKjC