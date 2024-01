A két csapat lehetőségeit összehasonlítani is felesleges, de azért jegyezzük meg, hogy a Ligue 1-csapat értéke a transfermarkt.de-n 236,5 millió euró, a martinique-i együttesnél pedig csupán négy futballista neve mellett szerepel érték, és összességében is csak 110 ezer euróra taksálják a gárdát, vagyis alig 2150-szeres volt a differencia...

Ennek megfelelően simán alakult a meccs, bár az első 24 perc alatt csak egyszer talált be a Lille, az első félidőt két góljával keretbe foglaló Yusuf Yazici révén.

Akkor azonban kinyílt a gólcsap, a török futballista egy gólpasszt is kiosztott a szünetig, de így is csak a harmadik legtöbb kanadai pontot termelte, mivel a koszovói Edon Zhegrova (3 + 2) és a kanadai Jonathan David (2 + 3) is ötig jutott (7–0).

A második félidőben időnként megrázta magát a Lille, itt a 20 éves izlandi Hakon Arnar Haraldsson volt a leglelkesebb (2 + 2), előbb Thiago Santosnak, majd a triplázó Davidnak adott gólpasszt, emellett pedig két gólt is szerzett, egyet büntetőből, egyet Yazici második asszisztja után.

A végeredményt az utolsó percben Amine Messoussa állította be, 12–0-val ért véget a martinique-i kiscsapat menetelése.

Érdekesség, hogy akadt még egy nagy utazó, a CS Moulien Guadeloupe-ról tett meg mintegy 6700 kilométert az SO Romorantin elleni meccsért, a negyedosztályú együttes 4–0-val búcsúztatta távoli riválisát.