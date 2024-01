IFFHS MEN'S WORLD BEST GOAL SCORER 2023



IFFHS Men’s World Best Global Goal Scorer 2023: Cristiano Ronaldo



For more information:https://t.co/qi6B6eaFVs#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/ddWxvct3mJ