A Freiburg magyar válogatottban is remeklő szélsőjével kapcsolatban megjegyzik, hogy a szezon első felében meggyőzőbb volt, mint a másodikban. Gyors, jól cselező futballistaként jellemzik, aki már öt gólt szerzett az idény során, ugyanakkor hiányolják tőle a kiegyensúlyozott jó játékot. Azt is hozzáteszi a Kicker, hogy sérülések miatt öt találkozót is kihagyni kényszerült.