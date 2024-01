A szaúdi labdarúgó-bajnokság annak ellenére, hogy egyre több, európai színvonalon elismert sztárjátékost vonzott magához elképesztő bérajánlatával, színvonala egyik pillanatról a másikra közel sem lett európai, ami a játékosok fejlődését hátráltathatja. Adott esetben pedig annak az esélyét is csökkentheti, hogy újra meghívóban részesüljenek a válogatottba, például a közelgő Európa-bajnokságra. Egybehangzó sajtóértesülések szerint többek között éppen az imént említett tényezők miatt fordult meg Jordan Henderson fejében az a gondolat – Roberto Firmino mellett –, hogy néhány hónap után inkább továbbáll, nem tölti ki szerződését, és szívesen visszatérne Európába. Adott esetben kifejezetten a Premier League-be.

A napokban beszámoltunk róla, hogy a tavaly nyáron Liverpoolból az el-Áttifák csapatába szerződött angol válogatott Jordan Hendersonnak egyszerűen elege lett a sivatagi országból, felbontaná – egyébként két évre szóló – szerződését, és hazatérne a szigetországba. A többek között angol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes középpályás még annak ellenére is elhagyná Szaúd-Arábiát, hogy emberi ésszel felfoghatatlan, hetente 700 ezer fontos bérrel rendelkezik, amely átszámítva hétnaponta 307 millió forintot jelent számára. De ugye azt tudjuk, hogy a pénz nem minden.

Nos, a hírek szerint Hendersonnak több problémája van a szaúdi bajnoksággal. Egyrészt az, hogy csapata, az el-Áttifák közepesen teljesít a ligában, a 18 csapatos pontvadászat nyolcadik helyén áll, míg a vezetőedző, Steven Gerrard – aki Hendersont a szaúdiakhoz csábította – alatt inog a kispad. A helyzetet még tovább tetézi, hogy egyrészt a csapat másodedzője, Ian Foster éppen a napokban lépett le, és hagyta ott a csapatot, másrészt pedig az angol játékos egyáltalán nem tud azonosulni a kultúrával, még az időjárás sincs kedvére – érthető, mivel közel sem ehhez szokott Angliában.

Eredménytelenség, rossz hangulat, távozó stábtagok. Erre pedig még az is rátesz egy lapáttal, hogy az el-Áttifák mérkőzésein finoman szólva sincs telt ház, mindössze néhány száz ember látogat ki általában a stadionba, így jóformán üres lelátók előtt sokkal nehezebben talál magának motivációt a játékos. Mit ne mondjunk, nem egy Anfield Road, az biztos…

Fotó: Getty Images

Nos, de mitévő legyen a labdarúgó, ha néhány hónap alatt ráunt a szaúdi életre, és az elképesztő mennyiségű pénz, továbbá a Cristiano Ronaldo esetében fennálló saját személyzet és többszintes – csapata által bérelt – lakosztály sem számít marasztaló tényezőnek? Ekkor az illető, jelen esetben Henderson, felbonthatja aktív szerződését, amit egyébként minden további nélkül meg is tehet, és távozhat az országból. Igen ám, de ez közel sem olyan egyszerű, mint gondolná az ember.

Mint ismert, a szaúdi ligában szereplő játékosok adómentesek gigantikus fizetéseik után – abban az esetben, ha kitöltik a kontraktusukban foglalt időintervallumot. A korábbi Liverpool-játékos viszont nem számítana adómentesnek, a helyi törvények értelmében egyrészt elesne a hátralévő, nagyjából 27 millió fontos fizetésétől, míg 20 százalékos jövedelemadót is fizetnie kéne, ami 7,5 millió fontot jelentene – mivel a labdarúgó kezdeményezte szerződése felbontását.

Gondolhatná az ember, hogy világklasszis labdarúgóknak, főleg ekkora fizetésük ismeretében eget rengető terhet nem jelentene néhány millió font kicsengetése, de még „számlájuk” kiegyenlítése után sem érne véget a történet, sőt. A Henderson által preferált szigetországi hazatérés nagyon súlyos további költségekkel járna, az országok közötti eltérő adózás miatt.

Amire valószínűleg az égvilágon senki nem gondolt, amikor tavaly nyáron aláírták a „zsíros” szerződést.

Pete Hackleton adószakértő a The Athletic sportlapnak részletezte a helyzetet, mit jelentene, illetve milyen költségekkel járna az angol labdarúgó számára újból a Premier League-ben pályára lépni. Hogyha Henderson néhány hónap szaúdi légióskodás után a közeljövőben újra az angol élvonal (vagy igazából bármely szigetországi csapat) játékosa lenne, akkor eleget kéne tennie a brit adózási törvényeknek – a Szaúd-Arábiában kapott fizetése alapján.

Fotó: Getty Images Jordan Henderson

A szigetországi törvények értelmében azok a labdarúgók, akik 2023 nyarán költöztek ki a sivatagi országba, egészen 2025 áprilisáig, tehát a következő teljes adózási év végéig nem térhetnek vissza munkavállalóként az Egyesült Királyságba, különben a távollétük alatt keresett összeg visszaforgatható a brit adózási rendszerbe. Az adószakértő ezt egyszerű példán keresztül szemléltette.

Hogyha egy játékos éves szinten 20 millió dollárt keresett adómentesen Szaúd-Arábiában, majd másfél év után visszatér az Egyesült Királyságba, akkor a teljes, 30 millió dolláros jövedelmét köteles visszaforgatni a szigetország adótartozásába, mivel nem volt távol az országtól egy teljes adóéven keresztül

– részletezte Hackleton, aki kiemelte, hogy ebben az esetben a jövedelemkülönbség óriási lenne. Az angol válogatott középpályás heti 700 ezer fontos fizetésével számolva adómentesen nagyjából 60 millió fontot keresne a következő pénzügyi év végéig, ez viszont az Egyesült Királyságban 32,34 millió fontra csökkenne. Hogyha Henderson visszatérne a szigetországba, akkor hatalmas adószámlával találná magát szemben.

Vannak persze kiskapuk, amelyek lehetőséget kínálnak a visszatérésre. A labdarúgók egy adóévben – ha úgy tetszik, üzleti évben – legfeljebb 90 napra visszatérhetnek az Egyesült Királyságba anélkül, hogy brit adóügyi illetőségük lenne, de ennek megtartásához maximum 30 munkanapot vállalhatnak, ami Henderson esetében természetesen nem reális forgatókönyv.

De akkor mégis mit tehet a 33 éves középpályás annak érdekében, hogy elmenekülhessen Szaúd-Arábiából?

A kölcsönszerződés nem jelentene számára megoldást, mivel annak ellenére, hogy nem „teljes emberként”, hanem mindössze kölcsönjátékosként szerepelne a szigetországban, a 30. munkanapja után automatikusan adókötelessé válna. A kölcsönszerződés pedig nyilvánvalóan hosszabb időre szól, mint a meghatározott maximum-időtartalom. Az adószakértő hozzátette, a játékosügynökök ehhez hasonló esetekben a csapatokkal tárgyalnak arról, hogy a klub kompenzálja-e a labdarúgó esetleges anyagi veszteségeit az országok között eltérő adózási törvények miatt. Henderson esetében viszont nehéz elképzelni, hogy lenne olyan csapat, amely átvállalná ezt a hatalmas terhet kizárólag az angol középpályás játékjoga érdekében.

Fotó: Getty Images Jordan Henderson

Az adószakértő által megemlített következő forgatókönyv szerint az is elképzelhető, hogy Henderson más – kedvezőbb adózási feltételekkel rendelkező – országba teszi át székhelyét, ahol megvárhatja, hogy leteljen az Egyesült Királyság által meghatározott időintervallum, míg adóköteles lenne szaúdi fizetése után. Erre az egyik legkézenfekvőbb opció Spanyolország lenne, ahol a helyi törvények értelmében az a személy számít spanyol adóügyi illetőségűnek, aki egy naptári év alatt több mint 183 napot tölt az országban.

Henderson mint magánszemély ebben az esetben nem kényszerülne arra, hogy a szaúdi fizetését is leadózza az országban, míg hónapokkal közelebb kerülne ahhoz, hogy adómentesen térjen vissza az Egyesült Királyságba. Hackleton megjegyzi, ez természetesen csak egy lehetséges opció, nem kizárólagos megoldás a labdarúgó számára.

Tegyük fel, hogy 2023 nyarán az Egyesült Királyságból Szaúd-Arábiába költöztél, de egy szezon után a távozás mellett döntesz. Érkezik is egy ajánlat a szigetországból, hogy térj vissza, de az adózási törvények miatt ez rendkívül költséges lenne. 2024 júliusának végén kiköltözöl Spanyolországba, ahol naptári év alapján zajlik az adózás, így az évben nem éred el a 183 napos küszöbértéket, tehát a saját szemszögedből nézve csak a spanyol fizetésed után lennél adóköteles. Minden más kereseted, amelyet az országba való érkezésed előtt kerestél, nem kerülne a spanyol adóhálóba

– szemléltette az adószakértő. Elmondta, természetesen játékosfüggő, hogy ki mekkora – leginkább anyagi – áldozatot hozna azért, hogy elmeneküljön Szaúd-Arábiából, de az biztos, hogy nehezebb lesz a szabadulás, mint arra bárki is gondolt volna korábban. Az is nyilván kérdés, hogy az európai csapatok hajlandóak-e arra, hogy átvállalják ezeket a terheket, és ha esetleg igen, akkor az még közel sem biztos, hogy a jövőben üzleti alapon is működőképes lesz. Talán ez lehet az egyik legfőbb mozgatórugója annak, hogy még ne pukkanjon ki az a bizonyos szaúdi lufi.

(Borítókép: Getty Images)