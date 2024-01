Radu Dragusint január 11-én szerződtette a Tottenham az olasz középmezőnybe számító Genoától mintegy 30 millió euróért,

ezzel pedig ő lett minden idők legdrágább román futballistája.

Nem a Spurs volt azonban az egyetlen csapat, amely érdeklődött a védő iránt. Többek között a Napoli és a Bayern München figyelmét is felkeltette a játékos, amiről az ügynöke, Costin Manea is úgy nyilatkozott:

Nem tudom elhinni, hogy nem a Bayernt választottuk.

„Közel álltunk ahhoz, hogy a Bayernnel szerződjünk, amely a legnagyobbak közé tartozik, de az ő álma a Real Madrid vagy a Barcelona” – mondta a szakember, majd saját meglátását és vágyálmait illetően hozzátette, hogy Dragusint három vagy négy év múlva akár a Real Madridban is el tudja képzelni, és ezzel a felütéssel a védő testvére is egyetértett.

„Az a tervem, amit neki is javasoltam, hogy a végső cél a Real Madrid legyen. És a Tottenhamtől könnyebb eljutni a Realhoz, mint a Bayerntől” – nyilatkozta.

Dragusin szerződése 2030-ig szól az angol klubbal.

Miközben a román fiatal már most felkeltette Európa topklubjainak a figyelmét, a Real Madrid a hírek szerint a következő két évben egy fiatal középső védő szerződtetését tervezi, de a legtöbb említett opció olyan játékost nevesít, aki jelenleg még nem szerepel topklubban. Míg korábban akár a Tottenhamből is ki tudták válogatni a legjobb tehetségeket, addig most a Spursnek az anyagi lehetőségeit figyelembe véve kimondottan nagy esélye van arra, hogy komolyabb érdeklődés ellenére is megtartsa legértékesebb játékosait.

A Tottenham 20 forduló után a tabella ötödik helyén áll 39 ponttal, egy ponttal lemaradva az Arsenaltól és a címvédő Manchester Citytől, igaz, utóbbi eggyel kevesebb mérkőzéssel a háta mögött áll jelenleg. A Spurs legközelebb vasárnap bajnoki találkozón lép pályára a gyengélkedő, csupán nyolcadik helyen álló Manchester United otthonában.

(Borítókép: tottenhamhotspur.com)