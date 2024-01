Az izraeli válogatott labdarúgó a téli felkészülési időszak elején – mielőtt Spanyolországba utazna a csapat edzőtáborozni – a Nemzeti Sportnak adott interjút, amelyben elárulta, mentálisan felfrissült az ünnepek alatt.

A szünetben a tengerpartra is eljutottam, ahol sikerült feltöltődni, azt követően hazautaztam Izraelbe. Több mint fél éve nem jártam odahaza, nagyon hiányzott a családom. Karrierem során először játszom külföldön, ennyi honvágy most még talán belefért

– mondta el a magyar rekordbajnok középpályása, aki arról is beszélt, hogy nehezen viselte, amikor háború robbant ki hazájában, mivel nem volt róla mindig tudomása, biztonságban van-e a családja. Abu Fani családja Haifától 20 percnyi autóútra, Kafr Qara városában él, ezért különösen aggódott, mikor milyen hírek érkeznek felőlük.

– tette hozzá Abu Fani, aki ezzel együtt megjegyezte, hogy január elején a családja Budapestre utazott, és úgy döntöttek, mindenkinek jobb, hogyha most egy időre kiszakadnak az otthoni légkörből, és a magyar fővárosban maradnak – közel a játékoshoz.

A szüleim, a két lánytestvérem és a bátyám is jött. Egy ideig most maradnak, így én is sokkal nyugodtabb vagyok, újra csak a labdarúgásra koncentrálhatok, nem kell azon idegeskednem, mi van a szeretteimmel…