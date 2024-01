A Freiburg vasárnap délelőtt hivatalosan is bejelentette a honlapján, hogy Szalai Attila a Bundesliga 7. helyén álló együttest erősíti a következő fél évben. A 26 éves, 41-szeres magyar válogatott hátvéd a 8. helyen álló Hoffenheimtől érkezik kölcsönbe nyárig. Az átigazolást már szombaton is pedzegették.

A Hoffenheim Szalai Attilát a török Fenerbahcétól szerződtette a nyáron, a 192 centiméter magas futballista balhátvédként és középső védőként is bevethető – írja a Freiburg honlapja, amely azt is megemlíti, hogy korábban a ciprusi Apollon Limassolban, az NB I-es Mezőkövesd-Zsóryban és az osztrák Rapid Wienben is játszott.

„Kiváló megoldást találtunk a jelenlegi helyzetünkben – mondta Klemens Hartenbach, a freiburgiak sportigazgatója. – Attila nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és azonnal a segítségünkre tud lenni. Robusztus, erős futballista, aki a védelmünk alappillére lehet. Nagyon várjuk a közös munkát, és keményen dolgozunk, hogy elérjük a céljainkat.”

Nagy terveim vannak az idény hátralevő részére, főleg, hogy közeleg a nyári Európa-bajnokság Németországban. A lehető legjobb teljesítményt szeretném nyújtani, állok a kihívások elébe, várom, hogy az új csapattársaimmal mindent megtegyünk a klubért

– mondta Szalai Attila.

A felek megállapodtak, hogy a szerződésben foglaltakat nem hozzák nyilvánosságra.

A freiburgiaknál kiváló lehet a hangulat, a csapat ugyanis 18 forduló után a 7. helyen áll, és miután szombaton éppen a Hoffenheimet győzte le hazai pályán 3–2-re Sallai Roland győztes góljával, pontszámban beérte a 6. Eintracht Frankfurtot.