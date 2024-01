Aki azt hitte, hogy José Mourinho karrierjének végét jelenti a menesztése az AS Romától, az nagyobbat nem is tévedhetne. Még egy hét sem telt azóta, hogy kirúgták a Farkasoktól, a Különleges szóban máris elígérkezett az Es-Sabáb FC (angolosan: Al-Shabab) rijádi klubhoz. Mellesleg ne higgyük, hogy dicstelenül távozott Rómából, a közönség szerette a mestert, ahogy azt a Verona elleni hazai bajnokin is kifejezték.