Mint arról az Index is beszámolt, az európai szövetség (UEFA) csütörtökön ismertette, kik azok a szerencsések, akik belépőjegyhez jutottak a nyári Európa-bajnokságra.

Mint írtuk, a jegyértékesítés december 4. és 12. között zajlott, aki ebben az időszakban nem adta le jegyigényét, nagyon kevés eséllyel juthat belépőhöz. Az UEFA a beérkezett jegyigények után sorsolással döntötte el, hogy a jegyigénylők közül ki válhat jegytulajdonossá.

A magyar labdarúgó-válogatott csoportelsőként, méghozzá veretlenül kvalifikált a kontinenstornára. Marco Rossi csapata 1986 után jutott ki nemzetközi tornára egyenes ágon, így mint részt vevő ország a magyar válogatott szurkolói nagyobb számban igényelhettek belépőjegyeket a mérkőzésekre.

Ugyanakkor az már a hazai válogatott meccseknél is látszott, hogy a kereslet messze túlszárnyalja még a Puskás Aréna több mint 60 ezres kapacitását is, nemhogy azt az alig 10 ezres férőhelyszámot, amelyről az elmúlt napok szóltak.

A magyar szurkolók közül sokan azt is felvetették, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség részéről igazságosabbnak érezték volna, ha az MLSZ a saját kezébe veszi a jegyértékesítést, és előnyben részesítik azokat, aki minden selejtezőn ott voltak bérletesként – és nem csupán az Eb-szereplés idejére szeretnének a válogatott meccsére elmenni.

Ezzel kapcsolatban az MLSZ az X-oldalán arról írt, hogy erre nem volt lehetősége sem:

Azóta viszont több helyen is arra hívták fel a figyelmet, hogy például a dán szövetségnél határozhattak arról, hogyan osztják el a jegyek, és ott a belépők 45 százalékát a legtöbb hűségpontot szerzők között értékesítik, további 45 százalékát súlyozott sorsoláson, amelyen minden tíz hűségpont egy esélyt jelent a húzáson. Értelemszerűen minél több van, annál nagyobb az esélye, hogy valakit kihúznak. Mindkét esetben a győztesek két jegyet vásárolhatnak.

A fennmaradó tíz százalékot szimpla sorsoláson keresztül értékesítik, amelyen bárki indulhat. Ezt az információt január 17-én azzal frissítették, hogy egy esetleges nyolcaddöntős meccsre a dán szövetség 6000 jegyet kapna az UEFA-tól, és ezeket a csoportkörös meccsekhez hasonlóan 45-45-10 százalék felosztásban osztanának ki.

Az UEFA hivatalos honlapján egy december 18-i cikkben arról értekeznek, hogy az Eb-n részt vevő csapatok szurkolói 30 millió jegyet igényeltek, és kiemelik a több helyen is idézett 10 ezres belépőmennyiséget:

– volt olvasható a decemberi közleményben.

Ugyanebben az UEFA kiemelte, hogy 206 országból érkezett a több mint 30 millió igénylés, és hogy a legtöbbet a rendező németek mellett a török, a magyar, az angol, az albán és a horvát szurkolók igényelték.

A napokban az MLSZ részéről Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke, valamint Csányi Sándor elnök is beszélt a jegyhelyzetről. Mindketten hangsúlyozták, hogy nem akartak különbséget tenni a szurkolók között, ezért nem vett részt a szövetség az értékesítésben.

Az ügyben megkerestük a Magyar Labdarúgó-szövetséget, hogy tisztázzuk a félreértéseket.

A jegyvásárlás az UEFA rendszerén keresztül fut, az MLSZ pedig elfogadta azt, hogy ezen keresztül menjen végbe az értékesítés.

– tisztázta a félreértés okát Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.

Hozzátette, ez a 10 ezres csapatonkénti létszám a fix, amivel számolni lehet, de miután az UEFA sorsolásán keresztül bárki vásárolhatott jegyet a 10+10 ezres lekötött jegykontingensen kívül is, így csak az a biztos, hogy legalább ennyien szurkolhatnak a helyszínen. Mert ez a sorsolás függvényében lehet akár több is.

Azt is látni kell, hogy ahogyan fentebb részleteztünk, a magyar szurkolók óriási mennyiségben igényeltek jegyet a mérkőzésekre, csak a szurkolói klub csaknem 200 ezer taggal rendelkezik.

„Az MLSZ nem akart különbséget tenni a szurkolók között” – tette hozzá Sipos Jenő, kiemelve, hogy az Eb-selejtezőkön több mint 30 ezer volt csak a bérletesek száma, tehát ez már önmagában is jócskán meghaladta ezt a UEFA által garantáltan elérhető 10 ezres számot.

Az UEFA rendszere viszont ezúttal ezt önerőből akadályozta meg, mivel minden vásárlónak büntetőjogi felelősségét vállalva, érvényes okirattal kellett igazolnia a személyazonosságát.

Fontos még arról beszélni, hogy ez az értékesítés a második kör volt. Az elsőben, amikor még nem lehetett tudni, melyik együttesek és hol játszanak, előfordulhatott, hogy a világ bármelyik pontjáról érkezett jegyigénylés egy minket is érintő meccsre. Azt is hangsúlyoznám még egyszer, hogy a válogatottak számára járó 10-10 ezer jegy felett így a sorsolás függvényében akár még több magyar juthatott jegyekhez a meccsekre. És beszélni kell még arról is, hogy sokan nem véglegesítették a vásárlásukat, amennyiben lesznek felszabaduló jegyek, a későbbiekben akár ezek is elérhetők lesznek