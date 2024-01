Az OTP Bank Ligában jelenleg utolsó helyezett szabolcsi klub minden bizonnyal igazán nagy dobással készül az átigazolási piac utolsó napjaira, mivel kedd délelőtt sejtelmes, közösségi médiában közzétett poszttal jelezte, hamarosan új labdarúgó érkezését jelenti be. A kép mellé az Olá! feliratot mellékelték, amely portugálul azt jelenti, hogy szia. A Nemzeti Sport arról számolt be, hogy az illető játékos a korábbi brazil válogatott Wellington Nem.

A 32 éves támadó legutóbb a brazil másodosztályú Vitória alkalmazásában állt, de a szezon végeztével távozott, így jelenleg szabadon igazolható. Korábban megfordult a Sahtar Donyencknél is, ahol három ukrán bajnoki címet, illetve ugyanennyi kupagyőzelmet ünnepelhetett, míg a brazil felnőttválogatottba is beválogatták három alkalommal, ahol többek között Neymar csapattársa is volt. A kisvárdaiak minden bizonnyal február 6-án jelentik be új igazolásukat.