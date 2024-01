Az Arsenal a Crystal Palace elleni bajnokin visszatalált a győztes útra, jó formáját pedig a Nottingham Forest elleni hétközi mérkőzésen is megtartotta. Mikel Arteta csapata azok után, hogy az első félidőben még nem talált be ellenfele hálójába, a második játékrészben kétszer is eredményes volt – előbb Gabriel Jesús, majd Bukayo Saka révén.

A hazai pályán szereplő Forest a két bekapott gólra csak eggyel tudott válaszolni, Awoniyi a 89. percben rúgott gólt, a londoniak győzelme viszont nem forgott veszélyben. Az Arsenal újabb győzelmével továbbra is tartja a lépést az élmezőnnyel, jelenleg a tabella második helyén áll két ponttal a Liverpool mögött.

Fotó: Getty Images

A keddi játéknap további mérkőzésein meglepetésekből nem volt hiány: az ősszel a nemzetközi kupaporondon is szereplő Brighton az újonc Luton Town otthonában égett meg csúnyán, mivel már a szünetben 3–0 állt az eredményjelzőn. A mérkőzés végeredménye 4–0 lett. A szezon első felében hazai pályán verhetetlennek bizonyult Aston Villa meglepően egyoldalú mérkőzésen maradt alul a Newcastle ellen, mivel a „Szarkák” 3–1-re győztek Birminghamben.

A Crystal Palace legyőzte a Sheffieldet, míg a Fulham és az Everton gól nélküli döntetlenre végzett egymással. A 22. forduló folytatásában, szerdán a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató – és egyébként éllovas – Liverpool a Chelsea-t látja vendégül, míg a Manchester City a Burnley ellen mérkőzik – immár Erling Haalanddal a fedélzeten.

Premier League 22. forduló

Nottingham–Arsenal 1–2

Fulham–Everton 0–0

Luton–Brighton 4–0

Crystal Palace–Sheffield United 3–2

Aston Villa–Newcastle United 1–3

SZERDA

20.30: Manchester City–Burnley

20.30: Tottenham–Brentford

21.15: Liverpool–Chelsea

CSÜTÖRTÖK

20.30: West Ham United–Bournemouth

21.15: Wolverhampton–Manchester United

(Borítókép: Getty Images)