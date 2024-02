Gáspár Gabriellával egy brazil lap, a Folha de Sao Paulo készített interjút a napokban. A cikkben (az Instagram-oldala alapján) közölték több fotóját is.

Gáspár Gabriella – aki állítása szerint korábban modellként dolgozott – azt mondta az interjúban, hogy még 2013 áprilisában, egy Bolívia–Brazília barátságos mérkőzés után találkozott Neymarral (azt a meccset egyébként a brazilok nyerték 4–0-ra, Neymar kétszer is betalált). Állítása szerint csak nagyon kevés időt töltöttek együtt, mivel másnap haza kellett térnie Magyarországra (hogy pontosan miként ismerkedtek meg, arra nem tért ki).

A nő azt mondta, miután kiderült, hogy várandós, megpróbálta felvenni a kapcsolatot Neymarral és a focista családjával, de nem járt sikerrel.

Teltek az évek, és úgy gondoltam, egy újságíró segítségével kapcsolatba kerülhetek a családdal, de nem sikerült. Joguk van tudni a lányomról. Joguk van tudni, hogy Jázmin az övék is

– mondta, hozzátéve, a lánya is tudja azt, hogy ki az apja.

Gáspár Gabriella szerint a gyermeke, Jázmin Zoé nagyon hasonlít Neymar édesanyjához és testvéréhez. Szerinte a természete is „100 százalékig olyan”, mint Neymaré, és ő is labdarúgó szeretne lenni. Arról is beszélt, hogy kezdeményezett egy apasági tesztet azért, hogy bebizonyítsa az igazát.

Arra, hogy pontosan mit is szeretne Neymartól, az interjúban azt mondta:

Nem kérek sokat. Csak azt akarom, hogy Neymar felvegye velünk a kapcsolatot.

A lap kereste Neymar sajtószóvivőjét is, de ő nem kívánta kommentálni az ügyet.

Havonta 30 ezer eurót szeretne

A Folha de Sao Paulo az interjú után egy másik cikket is közölt, amelyben Gáspár Gabriella ügyvédjét, Angelo Carbonét szólaltatták meg.

Az ügyvéd közölte, hogy január 21-én nyújtottak be hivatalos kérést az apasági tesztre vonatkozóan Sao Paulo családi ügyekben eljáró bíróságán. A hivatalos iratban konkrétan az áll, hogy 2013-ban a nő a bolíviai Santa Cruz de la Sierrába utazott, ott találkozott Neymarral, és a futó kapcsolatuk alatt teherbe esett.

Carbone szerint Gáspár Gabriella többször is üzenetet váltott Neymar apjával és nővérével az utóbbi hét évben, de ezeknek az üzeneteknek nem volt fejleménye, ezért döntött most amellett, hogy jogi útra tereli az ügyet. „A legjobban azt szeretné, ha a lánya az apja nevét viselhetné” –mondta, nem sokkal később azonban azt is hozzátette, hogy

Gáspár Gabriella havi 30 ezer eurót (átszámítva kb. 11,5 millió forintot) is szeretne kapni gyerektartási díjként.

„Emellett visszamenőlegesen arra az időszakra is pénzt kérünk, amikor Gáspár Gabriellának kellett minden költséget viselnie a lánya után, aki hamarosan 10 éves lesz. Ez összesen 20 millió brazil real lenne” – mondta Angelo Carbone. Jelenleg 1 brazil real 71,73 forintnak felel meg, vagyis visszamenőlegesen 1,434 milliárd forintot követelnének a labdarúgótól a havi 30 ezer eurón túl.

A gyermek állítólag fél, hogy megpróbálják elrabolni

Az ügyvéd a spanyol EFE hírügynökségnek is nyilatkozott az ügyről. Nekik úgy fogalmazott, hogy a modellt meghívták a brazil válogatott meccsére, ott találkoztak, és ebből lett a futó kapcsolat. Carbone ezenkívül egy újabb indokot is felhozott arra vonatkozóan, hogy miért kérnek ilyen nagy gyerektartást.

A lánynak szüksége van rá, és fél. Mindenki tudja, hogy ő Neymar lánya, és fél attól, hogy elrabolják

– mondta, visszautalva ezzel a tavaly ősszel történt esetre.

A hírügynökség szintén idézett az ügyben benyújtott periratból. Állításuk szerint abban az is szerepel, hogy a nő „több mint 10 éve” sikertelenül próbálja felvenni a kapcsolatot Neymarral, és még a focista jótékonysági szervezetének, az Instituto Projeto Neymar Jr.-nak is levelet küldött, de hiába.

Neymarnak eddig két gyerekéről lehetett tudni, azonban nem csak a magyar nő állítja azt, hogy teherbe esett tőle. A napokban egy Amanda Kimberlly nevű brazil modell és influenszer is közölte, hogy a várandósság negyedik hónapjában jár a közös gyermekükkel. Neymar tőle állítólag azt követelte, hogy végeztessék el az apasági tesztet a gyermek születése után.