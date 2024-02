Mészáros Lőrinc – ezúttal a felcsúti klub elnökeként – adott interjút, méghozzá a Nemzeti Sportnak, melyben megerősítette a korábbi sajtóhíreket arról, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata szeretné megszerezni magának a PAFC támadóját, Gruber Zsombort.

Erről tárgyalunk, igen. Zsombi szeretné magát egy erősebb csapatban vagy bajnokságban kipróbálni, és ebben segítjük, természetesen megfelelő lehetőség esetén

– felelte a 19 esztendős tehetség jövőjét firtató kérdésre a beszélgetésben.

Mészáros az interjúban megjegyezte, Gruber lehet a felcsúti együttes következő felnőttválogatott játékosa, aki hasonló karriert fut be a nemzeti csapatnál, mint a még most is a Pancho Arénában szereplő, 16-szoros válogatott Nagy Zsolt. Kiderült, a két futballista között párhuzamot jelent az FTC érdeklődése is, ugyanis Nagyot korábban szintén vitte volna a magyar rekordbajnok, őt azonban sikerült maradásra bírni.

A klubelnök hangsúlyozta, nem gondolta meg magát téli, nagy sajtóvisszhangot kiváltott kijelentése óta, mely szerint

az intézmény a világ egyik legjobb futballakadémiája.

Szerinte a mondatait csak azok mosolyogták meg, akik sem a faluban zajló munkát, sem az infrastruktúrát nem ismerik, pedig…

lépésről lépésre építkeztek, és a fejlesztéseknek még nincs vége;

most a középiskolájukat szeretnék bővíteni, amely 150-200 diákkal, főként futballistákkal indult, mostanra viszont a környék legnépszerűbb intézménye lett mintegy 600 tanulóval;

lánykollégiumot is építenek – ez elmondása szerint kuriózum lehet egyelőre idehaza.

Szintén a jó munka visszaigazolása, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség úgynevezett produktivitási rangsorában is élen állnak;

összességében pedig a névadó, Puskás Ferenc, alias „Öcsi bácsi” is büszke lenne rájuk.

Mészáros ismét hárította azokat a vádakat, hogy bár nevében nevelőegyesületről van szó, Felcsúton az eredmények érdekében túl sok külföldi játékost alkalmaznak (a Transfermarkt adatai szerint egyébként a 28 fős első keret több mint fele, 15 futballista légiós), akik csak elveszik a helyet a magyar tehetségek elől.

Ha csak az eredmény érdekelne bennünket, mondjuk, mindenáron bajnokok szeretnénk lenni, lehet, hogy még több külföldi játékost hoznánk

– fogalmazott a felcsúti klubvezető.