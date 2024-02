Amennyiben megvalósul a tulajdonosváltás az Újpest labdarúgócsapatánál, elsőre meredeknek hangzó ötlettől vezérelve Lőw Zsoltot kérhetik fel vezetőedzőnek. A német rekordbajnok Bayern Münchennél Thomas Tuchel munkáját pályaedzőként segítő szakember ezer meg egy szállal kötődik a lila-fehérekhez: a Megyeri úton lett profi játékos, fivére, Lőw Attila pedig a mai napig rendszeres vendég a Szusza Ferenc Stadionban.

Felpörögni látszanak az események Újpesten. A lila-fehér együttes katasztrofális játék mellett 3–0-ra kikapott péntek este a Hungária körúton az MTK Budapest vendégeként. Nem sokkal később szurkolók egy csoportja kezdett demonstrációba a Szusza stadionnál a vezetőedző, Nebojsa Vignjevics és a többségi tulajdonos, Roderick Duchatelet távozását követelve. A szerb szakember még az éjjel megígérte nekik, amint lehet, benyújtja lemondását a tulajdonosnál, majd szombat reggelre napvilágot látott az infó, Duchatelet sem feltétlenül marad sokáig a klub élén.

A Nemzeti Sport reggel megírta, egy hazai nagyvállalat háttértámogatásával vásárolhatják ki az Újpest-szurkolók által jó ideje nem szívelt belga tulajdonost a Megyeri útról. Az értesülést az Index számára is megerősítette több, a IV. kerületi klubhoz közel álló forrás, akik egybehangzóan állítják, a Mol-csoport lehet az NSO által említett „nagyvállalat”.

A Mol egy évtizeden át volt a Fehérvár FC partnere, hosszabb-rövidebb szakaszokban résztulajdonosa és névadó szponzora is, ám az együttműködést 2023 tavaszán befejezték. Már nyáron lehetett arról hallani, hogy az olajtársaság nem vonulna ki teljesen a magyar labdarúgás piacáról, és egy másik NB I-es klubbal karöltve rövidesen visszatérhet.

Az erről szóló tárgyalások már hónapok óta zajlottak, információink szerint pedig eredetileg úgy tervezték, az óév utolsó napjáig meg is valósul az átadás-átvétel. Az ügylet viszont eddig nem részletezett okokból megcsúszott. Mindenesetre

a felek feltett szándéka, hogy még a hazai átigazolási időszak zárulta, azaz február 14-e előtt aláírják a papírokat.

Az új menedzsment teljes új szakmai stábbal és legkésőbb nyáron jelentősen felfrissített játékoskerettel képzeli el a jövőt. Úgy tudjuk, ötlet szintjén szóba került, hogy az első – az újpesti szíveknek alighanem igen kedves – dobásuk pedig Lőw Zsolt esetleges hazacsábítása lenne. A 44 éves szakember hosszú ideje dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként, a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és most a Bayern Münchennél is az 50 éves német edző stábtagja. Azt azonban jó ideje pedzegetik vele kapcsolatban, ideje lenne talán vezetőedzőként is kipróbálnia magát, így kamatoztatva a hosszú légiósévek alatt, majd a Red Bull Salzburg és az RB Leipzig csapatai, valamint Tuchel mellett magára szedett rutint, tapasztalatokat. Állítólag az új kihívásra Lőw is hajlik, de korábban külföldön képzelte el önálló vezetőedzői pályafutása elindítását.

Ám azt is fontos hangsúlyozni, Lőw köteléke a Megyeri útiakkal a mai napig erős. Noha már több mint húsz éve, 2002-ben hagyta el az együttest, egykori csapattársai közül többekkel baráti kapcsolatot ápol, és amikor ideje engedi, rendszeresen részt vesz különböző jótékonysági akciókban és sportgálákon lila-fehér színekben. Néhány éve anyagi segítséget adott a helyi futsalcsapat elindításához is. Családtagjai pedig rendszeres vendégek az Újpest-meccseken.

Forrásaink szerint „ha van NB I-es klub, amelynek bármennyi esélye is lehet Lőw Zsoltot hazacsábítani, az az Újpest. Ám ehhez tiszta és világos szakmai koncepció és minimum dobogós ambíció kell a csapattól”.

Mások szerint viszont még így is valószínűtlen, hogy önszántából otthagyná a Bayern Münchent, egy ilyen váltás inkább akkor lehet elképzelhető, ha a bajoroknál történik valami – esetleg megköszönik Tucheléknek a munkát. Valószínűbb forgatókönyv, hogy Lőw a háttérből, például a kapcsolati tőkéjét felhasználva igyekszik segíteni volt klubját és a várható tulajdonosváltást. Hivatalos szerepet azonban a közeljövőben nem vállal a Szusza stadionban: „így hosszabb távon még hasznosabb is lehet, miközben az edzői pályafutását sem teszi kockára”.

Két éve, mikor a Magyar Labdarúgó-szövetség szervezésében az egyik edzőképzési konferencia előadója volt, külön beszélt a Megyeri úton kialakult tulajdonosi viszonyokról. Az akkor készült interjúban kijelentette:

az Újpest megérdemelne egy olyan új tulajdonosi kört, amely ismét felemeli

– majd hozzátette, személy szerint annak örülne, ha az új tulaj magyar befektetők közül kerülne ki.

Utóbbi kívánsága teljesülni látszik. Kérdés, hogy ennyi – és a kölyökkora óta élő kötelék – elég-e ahhoz, hogy az európai klubfutball csúcsát hátra is hagyja a lila-fehér színekért.

(Borítókép: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)