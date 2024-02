Meghalt a legendás olasz futballista, „Róma Szíve”

Rekordját 38 évvel később, 2007 januárjában Francesco Totti döntötte meg, később Daniele de Rossi is túlszárnyalta, így Giacomo Losi harmadik az AS Roma szereplési örökrangsorában. A fővárosi klub színeiben lejátszott mérkőzések jelentős részében (299 alkalommal) a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte.