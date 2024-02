A Szélesi Zoltán korosztályos csapatába rendre meghívott középpályás a Transfermarkt adatai szerint az U18-as bajnokságban először volt eredményes a mostani kiírásban – korábban két gólpassza volt hat meccsen ebben a korosztályban (igaz, az adatbázis 2024-re vonatkozó része hiányos). Az öröme azonban nem lehetett felhőtlen, ugyan 2–0-s hátrányban az ő találatával zárkózott fel egy gólra a Blackburn, végül a bajnokság harmadik helyén álló vörösök 5–1-es sikert értek el.

A Patrikkal és öccsével, a jelenleg is a Liverpoolnál pallérozódó és az U14–U15-ös korosztály legnagyobb ígéretei közt emlegetett Erikkel karácsony előtt készítettünk riportot, Liverpool-közeli otthonukban meglátogatva őket. Arról, hogy a család hogyan él Nagy-Britanniában és mi mindent áldoztak fel a tehetséges fiatalok karrierjéért, itt olvashat!

Farkas Patrik 2021 tavaszán lett a Liverpool futballistája, előtte idehaza Szegeden és Kecskeméten pallérozódott. A Blackburn 2022 nyarán csábította el a vörösöktől. A klubváltás részleteiről korábban így mesélt az Indexnek:

2022 nyarán ültünk le beszélgetni a Liverpool vezetőivel, hogyan látják a jövőmet. Rendkívül korrektek voltak, elmondva, hogy megtartanának, de arra nincs garancia, hogy kiemelt státuszt is kapok. Lehetőséget adtak, ha van olyan klub, ahol nagyobb esélyem van profi szerződésre, elengednek. Blackburnben ösztöndíjjal vártak, a tornákról pedig már ismertük a csapatot, tudtuk, hogy a stílus passzolna hozzám. A klubnál rendkívül jó utánpótlás-nevelés folyik, talán az egyik legjobb a régióban, miközben a felnőttcsapat jelenlegi helyzete miatt sokkal jobban számítanak is a saját nevelésekre. Nincs idény, hogy ne mutatkozna be egy-két, vagy akár több akadémista is az első keretben. Ez is fontos tényező volt a döntésben.