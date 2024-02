Az ESPN forrásai január közepén arról számoltak be, hogy Mbappé még februárban dönt a klubjövőjéről.

A legfrissebb hírek szerint a Real Madridhoz ír alá a világbajnok játékos, a spanyol sztárcsapat évek óta szeretné szerződtetni őt.

Mbappé jövője miatt a nyáron komoly patthelyzet alakult ki a PSG-nél, egy rövid időre száműzték is a csatárt az első csapatból, aki nem tartott a klubbal a szezon előtti ázsiai túrára, emlékeztet a BBC.

Mbappé szerződésében szerepel egy hosszabbítási záradék, így várhatóan a PSG valamennyi pénzt kap majd érte, az is lehet, hogy a klubváltás a játékos részéről anyagi áldozatokkal jár majd – ahogy azt Neymar esetében is láttuk, amikor a Barcelonától a PSG-hez átigazolt.

Határozott választ várnak tőle Madridban

A francia csapat nem akarta elengedni legértékesebb játékosát, aki nem mellesleg a klub gólrekordere. Ugyanakkor az elnökség most szeretne minél több fiatalt beépíteni az első csapatba, erre fektetnék a hangsúlyt a sztárigazolások kárára – és ez a projekt, ami egyfajta újjáépítésnek is tekinthető, nem nyerte el Mbappé tetszését, aki most akar trófeákat nyerni klubszinten.

A Real Madrid továbbra is határozott választ vár Mbappétól, akit már többször hívott a királyi gárda. 2022-ben hosszú tárgyalásokat folytattak generációja egyik legjobbjával a madridiak, aztán a csatár végül úgy döntött, hogy Párizsban marad.

A PSG magabiztosan vezeti a francia bajnokságot, előnye 11 pont a második helyezett Nice előtt.

A francia bajnok a Francia Kupa mellett a Bajnokok Ligájában is talpon van még, szerdán a Real Sociedadot verte 2–0-ra hazai pályán a csapat a nyolcaddöntő „odavágóján”, az első gólt Mbappé szerezte.

A támadó 2017-ben csatlakozott a PSG-hez, kezdetben kölcsönben játszott ott, aztán a Monaco 180 millió euróért cserébe túladott a játékjogán.

A francia válogatottnak tavaly márciusban lett a csapatkapitánya Mbappé, aki 2018-ban és 2022-ben is vb-döntőt játszott, előbbit megnyerte, utóbbit elveszítette Franciaország. 2021-ben pedig Nemzetek Ligája-győzelmet ünnepelhetett a francia nemzeti csapat tagjaként.