Előbb a másodosztályban a Németh Andrást is foglalkoztató Hamburg rostocki meccsén két távirányítású kisautó került a gyepre füstgránátokkal felszerelve, tiltakozva az ellen, hogy a liga új befektetőket akar bevonni a Bundesligába, és ezért a televíziós közvetítési jogok egy részéről lemondana.

17/02/2024 Germany Hansa Rostock ultras with remote controlled mini car with smoke bomb on pitch to protest against DFL investors pic.twitter.com/RDxiQtX1KT