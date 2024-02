Kedd délelőtt vált hivatalossá, hogy telt ház előtt rendezik a Ferencváros–Olympiakosz Pireusz-mérkőzést, amely a harmadik számú európai kupasorozat nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc visszavágója. Az első találkozót a görög rekordbajnok nyerte minimális különbséggel, 1–0-ra. A népligetiek vezetőedzője, Dejan Sztankovics a második felvonást megelőzően elmondta, amióta a magyar csapat trénere, nem állt még mögötte ilyen hosszú munkahét, de úgy érzi, mindenre felkészültek, kijavították hibáikat, és alig várják, hogy pályára lépjenek.

A ferencvárosiak sajtótájékoztatója után az Olympiakosz vezetőedzője, José Luis Mendilibar, illetve Chiquinho válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. A görög együttes szerda délelőtt kelt útra, a kora délutáni órákban landolt Budapesten, majd a mérkőzést megelőző este rövid tréning keretein belül ismerkedik a helyszínnel.

José Luis Mendilibar elsőként arra tért ki, hogy rendkívül kedves helyszín számára Budapest – mivel tavaly májusban a Puskás Arénában nyert Európa-ligát a Sevilla kispadján –, így örömmel tért vissza a magyar fővárosba, de kizárólag aktuális csapatára, és a győzelemre koncentrál. Majd visszatekintett az egy héttel ezelőtti, pireuszi találkozóra:

Az odavágón nagyon nehéz volt az első félidő számunkra, most ez nem történhet meg, az első perctől kezdve kontrollálnunk kell a játékot. Nem szoktam hozzá edzőként, hogy a csapatom védekező futballt játszik, így sokkal támadóbb szellemű játékot szeretnék látni játékosaimtól csütörtök este. Nem fogjuk őrizni az előnyünket, hanem újabb gólt, gólokat akarunk szerezni. Úgy gondolom, anélkül, hogy újra bevennénk a Ferencváros kapuját, nem realitás a továbbjutás

– tette hozzá a kupaspecialista hírében álló Mendilibar, aki arról is beszélt, hogy az első mérkőzésen látottakhoz képest biztosan változtatni fog néhány taktikai elemen, adott esetben a kezdőcsapat összetételén, de erről még többet nem tud elárulni.

„Annak ellenére, hogy alig két hete vagyok a csapattal, nagyon jól megértem magam a játékosokkal, értik, amit elmagyarázok nekik, és úgy játszanak, ahogyan én azt szeretném” – mondta pozitívan a spanyol szakember, aki arról is beszélt, hogy a múlt hétvégén a PAOK Szaloniki otthonában arattak kiütéses, 4–1-es sikert.

Hallottam, hogy Budapesten is telt ház, pokoli hangulat lesz, de éppen most jövünk a „Szaloniki pokolból”, ahol négy gólt rúgtunk, így biztos vagyok benne, hogy nem fog minket hátráltatni a magyar közönség. Egyébként is megszoktuk, hogy telt ház előtt játszunk, nem lesz számunkra szokatlan a hangulat