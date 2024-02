Az MLS 29. idénye jön, amelyben 29 csapat (26 amerikai és három kanadai) néz egymással farkasszemet, hogy kiderüljön, melyikük lesz a bajnok, összességében viszont ez már a 46. amerikai élvonalbeli szezon lesz.

A részt vevő csapatokat két konferenciába sorolták, a Keletiben vannak eggyel többen (15), és a 2016-os kiírás óta először fordul elő, hogy nem érkezik új franchise a ligába.

Ez az egyenlőtlenség jövőre feloldódik, 2025-ben jön a nyugati San Diego FC 30. csapatként az MLS-be.

A február 21-én kezdődő és október 19-ig tartó alapszakaszban minden együttes 17-17 hazai és idegenbeli mérkőzésen lép pályára.

Érdekesség, hogy a bajnokságot megszakítja majd július 26. és augusztus 25. között a Ligák kupája, amelyen az MLS-gárdák a mexikói élvonal (Liga MX) együtteseivel küzdenek meg a trófeáért, a június 20. és július 14. között az Egyesült Államokban zajló Copa América idején viszont lesznek bajnokik.

A legutóbbi kiírást a Columbus Crew nyerte meg

A rájátszás menete

Mindkét konferenciából az első kilenc helyen végző együttes kerül be az októberben rajtoló rájátszásba. A wild card körben a nyolcadik és kilencedik csatáját egy meccs dönti el, a győztes konferencia legjobb együttesének otthonában kezdi meg a két nyert összecsapásig tartó párharcot, a 2. helyezettek a 7. gárdákkal csapnak össze, a harmadikak a hatodikakkal, a negyedikek pedig az ötödikekkel.

Miután mindkét konferenciában kialakult a legjobb négy mezőnye, visszatérnek az egymeccses formátumra, a legmagasabban kiemelt gárda fogadja a legalacsonyabb sorszámmal továbbjutót, a másik párharcban ugyancsak az előkelőbb alapszakaszbeli helyezéssel záró lesz otthon.

A konferenciadöntőben szintén egy meccset rendeznek, ugyancsak a jobb kiemelésű otthonában, a december 7-i fináléban pedig az alapszakaszban jobban záró lesz a házigazda.

Az előző kiírásban a keleti Cincinnati FC 69 ponttal lett az alapszakasz bajnoka (és érdemelte ki a Supporters’ Shield-trófeát), de az MLS-kupát végül az alapszakaszban 57 pontjával keleten harmadik Columbus Crew nyerte meg.

David Beckhaméké a legerősebb keret a ligában – Luis Suárez is érkezett Lionel Messiékhez

Az egy évvel ezelőtti MLS-felvezetőnkben David Beckham játékosként kötött Los Angeles-i szerződésével foglalkoztunk bővebben, kiemelve, milyen szenzációs előrelátás volt fizetése nagy részéről lemondani, hiszen később ez kamatostul megtérült neki azzal, hogy az általa generált bevételekből százalékhoz jutott, még inkább az, hogy indíthatott egy franchise-t.

A 2020-as első idény a beszokásé volt (keleti 10. helyezettként a play-inben vérzett el a csapat), aztán Gonzalo Higuaín lett az Inter Miami FC húzóneve, de második nekifutásra egy konferencia-hatodik hely és egy első körös playoffbeli vereség jött össze.

A 2023-as kiírás gyenge rajtja után Lionel Messi (valamint az ugyancsak volt barcelonai Jordi Alba és Sergio Busquets) érkezésével azért nagyot fordult a helyzet a floridai csapatnál.

Az addig a bajnokságban 22 forduló alatt 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 14 vereséggel szerénykedő gárda a világbajnok argentin támadó vezérletével egyenesen megtáltosodott. Megnyerte a fentebb már említett Ligák kupáját, Messi a győzelemig vezető úton hét meccsen tíz gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A bajnokságban is javult a helyzet, a következő hat fordulóból 4–1–1 volt a klub mutatója, de Messi izomsérülés miatt szeptemberben és októberben hat meccsről is kiesett, a gárda pedig nélküle már közel sem volt ugyanaz, mint vele, és a továbbjutásért vívott harcban ugyanígy tett.

A télen érkezett még egy korábbi barcelonai, Luis Suárez, és bár a négyes legfiatalabb tagjaként is lassan már 35 éves lesz Jordi Alba, a rutinjuk óriási előnyt adhat a vetélytársakkal szemben.

A piaci értéket tekintve így is az Inter Miami FC (85,13 millió euró) áll a legjobban, megelőzve az Atlanta Unitedet (61,3), a Seattle Seattle Sounderst (55,2) és a Philadelphia Uniont (53,83), de jól jellemzi az esélykiegyenlítést, hogy további 11 csapat áll legalább 40 milliós kerettel, és csak összesen kettő 30 alattival.

Az oddsokat figyelve még egyértelműbbnek tűnik a helyzet, hiszen az Inter Miami sikerére négyszeres pénzt sem kínálnak a fogadóirodák (3,75), és csak a legutóbbi két döntős Columbus Crew és Los Angeles FC áll egy számjegyű szorzón (9,00-9,00). Újabb kategóriával lejjebb az alapszakaszbajnok Cincinnatit és a Philadelphiát találhatjuk (15,00-15,00).

Lionel Messi és Luis Suárez ismét egy csapatban futballozhat

Egyénileg Messi a csúcs, de jó helyen a két magyar is

A futballisták rangsorában még 36 évesen is kiemelkedő Messi piaci értéke, amelyet a transfermarkt.de 35 millió euróra helyez, ezzel kilenc gárdánál egymaga többet ér.

A rangsorban a második, vele együtt Katarban világbajnoki címet szerző Thiago Almada (Atlanta, 27 millió), akinek azért ebben lényegesen kevesebb szerepe volt akkor, a most 22 éves argentin középpályás hat percet kapott az aranyéremig tartó út során, tavaly Panama ellen viszont az első gólját is megszerezte a felnőttek között.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 15-szörös uruguayi válogatott Facundo Torres állhatna fel, az Orlando 23 éves szélsőjének a 14 milliós értéke azért jócskán elmarad az első kettőtől.

Mögötte szorosabb a helyzet, Denis Bouangával és Talles Magnóval összesen tíz játékos piaci értéke éri el a 10 millió eurót, a 12. helyen viszont négyes holtversenyben megtalálható Gazdag Dániel neve is (8 millió euró).

A korábbi kispesti az előző két évben egyaránt parádésan teljesített, 2022-ben 38 tétmeccsen 24 gól és 6 gólpassz volt a mérlege, tavaly pedig 48 fellépésen 22 gól és újabb hat előkészítés volt a termése.

A mostani évet sem kezdte épp rosszul, a helyi Bajnokok Ligájában két gólpasszt adott csapata 3–2-es sikere során.

Sallói Dániel sincs sokkal lemaradva, neki ugyanúgy 5 millió euró szerepel a neve mellett, mint a 34. helyen masszívabb, 14-es holtversenyben álló, Európa-bajnok Federico Bernardeschinek.

A Sporting Kansas City magyar szélsője sem fukarkodik a kanadai pontokkal, 213 meccsen 58 gól és 33 gólpassz jött eddig össze neki tengerentúli klubjában.

Megszokott kép az Egyesült Államokban: Gazdag Dániel gólt ünnepel

Beckham, Messi, Copa América, világbajnokságok – tényleg most vagy soha!

Az Egyesült Államokban már volt néhány próbálkozás a megtűrt kis testvérként kezelt labdarúgás felvirágoztatására, az 1970-es és 1980-as években a New York Cosmos például a háromszoros világbajnok Pelét (1975–1977), a világ- és Európa-bajnok Franz Beckenbauert (1977–1980 és 1983) csábította magához ennek érdekében.

A 2000-es évekhez érve Carlos Valderrama (1996–2002) és Hriszto Sztoicskov (2000–2003) is itt szerepelt, majd később jött a már említett Beckham (2007–2012), de Thierry Henry (2010–2014), Robbie Keane (2011–2016), Kaká (2015–2017), David Villa (2015–2018), Steven Gerrard (2015–2016), Bastian Schweinsteiger (2017–2019), Wayne Rooney (2018–2019), Zlatan Ibrahimovic (2018–2019) és Gareth Bale (2022) is kipróbálta magát a tengerentúlon.

Messi érkezése (akivel a sportág megkapta a Michael Jordan-, Wayne Gretzky- vagy Tom Brady-szintű szupersztárját) viszont új dimenziót nyitott, a korábbi érkezőkön messze túltett. Naná, mégiscsak egy friss világbajnok, nem sokkal később nyolcadik Aranylabdáját is megszerző klasszisról beszélünk. És túl azon, hogy „öregfiúkból” épül a mini-Barcelona, keresve sem lehetett volna jobb időszakot találni a mostani nagy „robbantásnál”.

Cikkünk elején már említettük, hogy a nyáron ott rendezik a 2024-es Copa Américát, amelyen a dél-amerikai föderáció tíz tagja mellett a CONCACAF-térségből hatan (az Egyesült Államok, Panama, Jamaica és Mexikó mellett a Kanada–Trinidad és Tobago, valamint a Costa Rica–Honduras-párharc győztese) is részt vesznek.

Azon kívül, hogy a győztes megnyeri a Copa Américát, helyet szerez magának a kontinensek csatáján is, amelyen a 2024-es Európa-bajnok ellen léphet pályára 2025-ben.

Jön a Copa América mezőnye is az Egyesült Államokba

Jövőre a klubvilágbajnokságot is az Egyesült Államokban rendezik meg (2025. június 15.–július 13.), méghozzá a történelemben először 32 együttessel.

Eddig 19 gárda harcolta ki a helyét a viadalon, az európai szövetségből a legutóbbi három BL-győztes (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) mellett az UEFA négyéves ciklusának rangsora alapján már a Bayern München, a PSG, az Inter, a Porto és a Benfica is készülhet. Ide még négy európai együttes érkezik (a következő BL-győztes és a rangsor alapján következő három csapat biztosan, ha pedig ebből a hármasból kerül ki a mostani győztes is, akkor a rangsor következő csapata ugrik be).

Ezt követően jön a fő attrakció, minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága, amelyet az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen tart meg 2026-ban (június 11.–július 19.).

Itt először lesz 48 csapat az 1998 óta fennálló 32-es rendszer után, a válogatottakat 12 darab négyesbe sorolják, ahonnan az első kettő jut tovább automatikusan (ez eddig 24), valamint a nyolc legjobb harmadik, kialakítva a 32-es kieséses szakaszt. Innentől már simán csak folyamatosan feleződik a mezőny, mire 39 nappal a kezdés után kiderül, ki a győztes.

A korábbi 64 meccs helyett 104-et(!) rendeznek meg, a legjobb négy pedig az eddigi hét helyett nyolc összecsapáson lép pályára.

És könnyen lehet, hogy ez még nem a vége, hiszen április 24-én jelentik be, hogy a megmaradt három (a belga–német–holland, a brazil és a mexikói–amerikai) pályázat közül melyik lesz a befutó a 2027-es női világbajnokság rendezését illetően, vagyis még erre is van esélyük.

Ha pedig ennyi sztárral (legyen az a ligában játszó vagy a különböző óriási tornákra érkező) sem tudja berúgni az ajtót a labdarúgás az Egyesült Államokban, akkor valószínűleg már soha…

A Messi-hatás számokban

A BBC az indulás előtt összegyűjtött néhány érdekességet a változásokat illetően, és valóban látványos a fejlődés!

Az Inter Miami Instagram-oldalának követőtábora 1 millióról 15 millióra emelkedett, a szezonbérletek ára a duplájára emelkedett, egy meccs akár 40 dolláros belépője helyett pedig 382–680 dollár közöttire ugrott.

Az orlandói látogatás 97 dollár körüli tikettjei helyett a másodlagos piacon már 1500 dolláros árakkal lehet számolni.

A csapat költségvetése 60 millió dollárról 300 millióra emelkedett, és pillanatok alatt elkapkodták az együttes összes meccsére a jegyet (idegenben is). Az Inter Miami új stadiont épít, amely 2025-ben nyitja meg a kapuját a nézők előtt.

Ha a fejlődés töretlen marad a következő években, akkor az előző szegmens felvetése hamar érvényét veszítheti, és beköszönthet a gurulós futball kora is az Egyesült Államokban.

(Borítókép: Tim Nwachukwu / Getty Images)