Mint ismert, az Újpest FC vezetőedzője 1+2 hónapos eltiltást kapott egy közelmúltban tartott sajtótájékoztatón használt kifejezése miatt.

...Tudtunk váltani egy picit, és a beszálló játékosok is... Most Franklinre (Sasere – a szerk.) gondolok. Nem szerettem én se játszani ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja a labdát, és megcsúsztatja. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni